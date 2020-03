Sonda OSIRIS-REx spatřila 30.000 světelných let vzdálenou černou díru

OSIRIS-REx se tak aktuálně pohybuje na oběžné dráze kolem asteroidu Bennu a NASA se chystá na to, že sonda na něj dosedne někdy v letošním létě. Nyní nás ale překvapila zpráva, že OSIRIS-REx detekoval desítky tisíc světelných let vzdálenou černou díru a je zřejmé, že se tak stalo neplánovaně, respektive šlo o náhodu, neboť tato mise se černých děr vůbec netýká.

Nicméně OSIRIS-REx má na své palubě vhodný přístroj, kterým černé díry detekovat lze, a sice Regolith X-ray Imaging Spectrometer (REXIS). Ten při svém rutinním skenování objevil na 30 tisíc let vzdálenou černou díru nedaleko nad obzorem asteroidu, takže šlo o šťastnou náhodu. REXIS má přitom v této misi analyzovat to, jak povrch Bennu odráží či neodráží rentgenové záření, což poskytne další informace o jeho složení. V rentgenovém spektru se ale může velice jasně rozzářit také okolí černých děr.

Výzkumníci si všimli silného rentgenového záblesku zachyceného přístrojem REXIS už v listopadu předchozího roku a po další analýze bylo potvrzeno, že jde o vzdálený binární systém s černou dírou, který je relativně nový. Vedle černé díry tak do něj patří ještě hvězda hlavní posloupnosti, která svému žravému souputníku poskytuje materiál. Ten pak tvoří tzv. akreční disk, v němž se hmota zahřívá a silně září i v rentgenovém spektru.

Daná černá díra již dostala své označení MAXI J0637-430, a to jednoduše proto, že ve skutečnosti nebyla objevena sondou OSIRIS-REx. Ta jen náhodou spatřila objekt, který byl pouhých několik dní dříve nalezen japonským rentgenovým teleskopem MAXI z paluby Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Poté byl tento objev potvrzen americkým přístrojem NICER rovněž z paluby ISS a až jako třetí v řadě si jej našel REXIS.

Pro OSIRIS-REx je ale důležitější jeho vlastní mise. Do konce srpna bude ještě kroužit kolem Bennu a měl by se pokusit také o dva zkušební sestupy, než nakonec dosedne na vybrané místo. Musí se trefit do prostoru s průměrem cca 16 metrů, jak ukazuje obrázek nahoře.

