Sony kupuje menšinový podíl v Epic Games, co tím sleduje?

Sony se rozhodla za podíl ve společnosti Epic Games utratit čtvrt miliardy dolarů, jak bylo dnes ohlášeno oběma společnostmi. Neznamená to však, že by se z Epic Games oficiálně stal další vývojář pracující pro Sony a spíše to můžeme vidět jako cestu k rozšíření budoucí spolupráce obou firem, jak se ostatně píše i v jejich prohlášení . Ovšem jakou formu tato spolupráce získá, to se teprve uvidí.