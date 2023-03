Sony nechce, aby Microsoft koupil Activision Blizzard, obává se o Call of Duty

Microsoftu a firmy Activision Blizzard. Tu chce Microsoft koupit za téměř 69 mld. USD. Výhrady měly např. úřady ve Velké Británii, nicméně situace se poněkud zklidnila poté, co se Microsoft dohodl se společnostmi Nvidia i Nintendo a uzavřel s nimi

Ve světě velkých společností nejsou akvizice něčím úplně jednoduchým. Nelze jen tak přijít s balíkem peněz a koupit jinou firmu. V mnoha případech to musí projít schvalovacím řízením antimonopolních úřadů, což platí i v případěa firmy. Tu chce Microsoft koupit za téměř 69 mld. USD. Výhrady měly např. úřady ve Velké Británii, nicméně situace se poněkud zklidnila poté, co se Microsoft dohodl se společnostmi Nvidia i Nintendo a uzavřel s nimi smlouvu na 10 let , kdy by měly být hry získané touto akvizicí nadále (a někdy i nově) k dispozici na službách těchto společností. V případě Nvidie jde např. o GeForce Now.

Je tu ale stále jedna firma, která s tím hodně nesouhlasí. Tou je Sony, kterému sice také byla nabídnuta podobná smlouva, ale s Microsoftem se zatím nedohodla. Sony se totiž obává, že i navzdory takové smlouvě by měl Microsoft spoustu způsobů, jak hráče na jeho platformě Sony PlayStation znevýhodnit, především jde o sérii her Call of Duty. Jednou z cest by mohla být vyšší cena na platformě Sony nebo snížení kvality hra na konzolích Sony. Společnost se obává např. toho, že by hra mohl mít záměrné bugy a chyby, které by snižovaly kvalitu hraní na těchto konzolích a tlačily hráče k nákupu konzole Xbox, kde by hra mohla běžet stabilněji (tady je velkou otázkou, zda si majitel PlayStationu kvůli tomu bude kupovat jinou konzoli, za další je více pravděpodobné, že by si tím uškodil více samotný Microsoft).

Nemusí to jít tak okatě a teoreticky by mohlo jít jen o to, že by Microsoft nebyl moc aktivní v opravování chyb ve verzích pro Sony. Dalším omezováním ze strany Microsoftu by dle Sony mohlo být to, že by záměrně nevyužíval hardwarových výhod jeho konzolí, zmiňuje např. nevyužití schopností ovladačů. Bojí se i toho, že by Call of Duty mohlo být jen na Xbox Game Pass a nikoli na PlayStation Plus, nicméně toto by přece mělo být v oné smlouvě mezi společnostmi, kterou Sony nechce podepsat. Nicméně, navzdory výtkám ze strany Sony se nyní spíše zdá, že by mohli regulátoři dát nákupu zelenou. Uvidíme, zda všichni.