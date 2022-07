Sony obohatilo PS VR2 o několik významných funkcí

Začátkem tohoto roku Sony představilo jeho nástupce, který ponese název PS VR2 . Ten však prozatím nemá stanovené žádné oficiální datum uvedení na trh a japonská firma tak má možnost stále přidávat nové funkce, které budou k dispozici již při oficiálním začátku prodeje. To je od ní velice chytrý tah, jelikož díky němu bude schopna udržet produkt v povědomí potenciálních zákazníků neagresivním způsobem a zároveň bude moci oslovit nové zájemce.

Teď byla oznámena řada dalších funkcí, které výrazně zvýší komfort užívání PS VR2 a zároveň zvýší i jeho bezpečnost. První oznámená novinka nese název See Through View. Ta Vám umožní prohlédnout si své okolí, aniž byste museli sundat zařízení z hlavy. Scénářů, ve kterých takovou možnost jistě oceníte, je samozřejmě více, nicméně Yasuo Takahashi, produktový manažer Sony Interactive Limited, při jejím představení uvedl: "Funkce přijde vhod, když se chcete podívat, kde jste nechali své ovladače PS VR2 Sense, aniž byste si museli sundat headset z hlavy". Dle testovací fotky ovladače nejsou headsetem zvýrazněny, což je škoda. Výrazně by to usnadnilo jejich hledání. Navíc kamerky jsou schopny přenášet obraz pouze černobíle, a tedy takový zlepšovák by byl zcela jistě vítaným vylepšením.

Další užitečná funkce prozatím nemá oficiální název, nicméně výrazně zvyšuje bezpečnost Vaší i Vašeho majetku. V podstatě jde o hlídání pozice headsetu v rámci digitálně vyznačených hranic uvnitř analyzovaného prostoru. To znamená, že kamerky naskenují prostor, ve kterém se pohybujete, a následně si na zem ovladači nakreslíte zónu, ve které Vás senzory budou udržovat. V případě překročení nastavených hranic budete upozorněni, případně se Vám pozastaví přehrávaný obsah.

Třetí funkci si nejspíše nejvíce oblíbí streameři. Broadcast mód Vám totiž umožní nahrávat sebe či své pohyby a v reálném čase je pomocí předinstalovaného softwaru sdílet s ostatními. K tomu však samozřejmě budete potřebovat PS5 HD kameru.

A poslední novinkou jsou funkční režimy PS VR2. Ty budou rozděleny na Cinematic a VR. Tyto módy defacto upraví rozlišení a obnovovací frekvenci displejů headsetu. Pro VR mód bude k dispozici maximální rozlišení 4000×2040 px s podporou HDR, tedy 2000×2040 px na oko a obnovovací frekvence 90 či 120 Hz. Cinematic režim rozlišení sníží na Full HD, přičemž obnovovací frekvenci si můžete nastavit na hodnoty 24,60 či 120 Hz.

Je však nutné zmínit, že některými z výše uvedených novinek konkurence již delší dobu disponuje. Konkrétně tedy funkce See Through View i bezejmenná funkce sledování pozice v rámci digitálně ohraničeného prostoru jsou přinejmenším nápadně podobné těm, kterými disponuje například konkurence od společnosti Meta.

Dále také stále nebyla zveřejněna cena ani žádné informace o počátku prodeje, nicméně pan Takahashi uvedl, že společnost Sony se již brzy podělí o více informací, včetně data uvedení na trh a dalších her určených pro tuto platformu. Abych řekl pravdu, stále vyhlížím představení nějakého oficiálního kitu na bezdrátový přenos dat. Ono se to asi moc nezdá, nicméně užívání headsetu bez kabelu je výrazně pohodlnější. Nemusíte řešit kabelovou organizaci, nebudete o něj zakopávat a hlavně budete mnohem více mobilní. Klidně si zařízení budete moci vzít do postele a sledovat např. Netflix, aniž by Vás otravoval kabel.