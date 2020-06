Sony tento týden konzoli PS5 nepředstaví, podporuje protesty v USA

Představení nové konzole PlayStation 5 se nám tak poněkud zkomplikovalo a dostalo do politické roviny, na což jasně ukazují dva tweety společnosti Sony. V tom prvním se píše právě o odložení události plánované původně na 4. června a našich 22:00 s dovětkem, že nyní není ten pravý čas na takovou herní oslavu a že je třeba nechat mluvit jiné a důležitější hlasy.

Předchozí vyjádření nám poskytne potřebný kontext a dozvíme se z něj, že jde konkrétně o téma rasizmu a násilí proti černochům, takže je zřejmá souvislost s aktuálními protesty v USA, které vypukly po usmrcení George Floyda při policejním zásahu.

Je tak jasné, že Sony nyní ani nebude stanovovat náhradní termín pro představení své nové konzole. Ostatně do podzimu je ještě času na marketingový povyk více než dost a zlí jazykové by mohli tvrdit, že toto rozhodnutí o odložení prezentace do něj také patří.

K Sony se také přidává vydavatel série Call of Duty (Activision), který ze stejného důvodu odsouvá Modern Warfare Season 4 a CoD Mobile Season 7 na pozdější datum. EA Sports zase ruší oslavy spojené s Madden NFL 21

Nejeden ještě zlejší jazyk by pak mohl nadhodit otázku na téma, kde bylo odhodlání herních firem prát se za lidská práva v době, kdy eskalovaly protesty občanů Hongkongu a Blitzchung za jejich podporu obdržel přísný trest od Blizzardu. Můžeme tak se zaujetím sledovat twitterovský účet této firmy, která by v této době měla na dané téma nejlépe zarytě mlčet (zatím se jí to daří), zvláště když éterem poletují výzvy k tomu, že "právě nyní nastal čas pro ty, kteří bojují za rovnost, spravedlnost a změnu" (viz vyjádření Activisionu).

