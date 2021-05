Sony údajně chystá PS5 založenou na 6nm čipech AMD

Společnost AMD si má na letošek chystat desktopové procesory Warhol, jež mohou později doplnit APU Rembrandt a ty mají mít společné právě to, že využijí 6nm výrobní proces N6 firmy TSMC. Jisté to pochopitelně není, stejně jako není jisté ani to, že AMD pro Sony a její PS5 připraví nová 6nm APU. Smysl v tom ale rozhodně můžeme najít, a to třeba ten, že jde o miliony čipů, a tak i o možnou značnou úlevu pro 7nm výrobní kapacity, které má AMD u TSMC k dispozici. To je ale samozřejmě pouze domněnka a je třeba si uvědomit, že 6nm čipy pro PS5 nepřijdou hned.

Informaci vypustil do světa server Digitimes , dle nějž by mělo jít spíše o změnu "střev" již existující konzole PS5. Čili v takovém případě by se dal očekávat stejný nebo mírně vyšší výkon a možná lepší vlastnosti týkající se tepla a spotřeby. Na další verzi PS5 s vyšším výkonem, jako byla v předchozím cyklu PS4 Pro, je ostatně ještě velice brzy, ale také se na druhou stranu nedozvídáme, kdy by měly konzole se 6nm SoC od AMD dorazit. Sony a ani žádná jiná firma na tyto zprávy zatím nereagovala a zdroj říká pouze to, že výroba samotných čipů má odstartovat někdy za rok. V tu dobu už AMD bude přecházet spíše na 5nm proces, ale i 7nm bude pochopitelně stále využíván pro řadu produktů.

Dle zveřejněných informací mají být do výroby zapojeny ještě Siliconware Precision Industries (SPIL - součást ASE Technology Holding) a Tongfu Microelectronics, které mají zajistit pouzdření nových 6nm čipů.

Nezbývá než počkat, nicméně pro AMD by využití 6nm procesu pro jinak stejný čip nebylo jednoduché, neboť technologie N6 již na rozdíl od N7 využívá extrémní ultrafialovou litografii, i když jen na pěti vrstvách. I tak nejde o vyloženě kompatibilní procesy, nicméně to by mohla vyvážit až o 18 % vyšší tranzistorová hustota procesu N6, čili i vyšší počet čipů vyrobených na jednom waferu a právě i zajištěný odbyt milionů čipů. Sony ostatně již prodalo za pouhé čtyři měsíce 7,8 milionů konzolí PS5 a hlad po nich je na trhu stále nezměrný.

Za rok může být situace samozřejmě už jiná, ale PlayStation se pochopitelně prodávat nepřestanou, ostatně konzolí PS4 se do konce minulého roku prodalo na 114 milionů kusů, takže nová generace má co dohánět.



Ceny souvisejících / podobných produktů: