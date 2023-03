SpaceX vyneslo do vesmíru první satelity Starlink V2 Mini, Musk ukázal fotky

SpaceX. Z Cape Canaveral Space Force Station na Floridě odstartovala raketa Falcon 9, pro kterou to bylo 100. úspěšné přistání v řadě v Atlantském oceánu. Navíc je to letos už 13. start. Tato raketa vynesla do vesmíru 21 nových satelitů V2 Mini pro další zkvalitnění internetového připojení Starlink.

Mise SpaceX Crew-6 byla sice kvůli technickým problémům odložena, ale jen o několik hodin později úspěšně letěla do vesmíru jiná raketa od. Z Cape Canaveral Space Force Station na Floridě odstartovala raketa Falcon 9, pro kterou to bylo 100. úspěšné přistání v řadě v Atlantském oceánu. Navíc je to letos už 13. start. Tato raketa vynesla do vesmíru 21 nových satelitůpro další zkvalitnění internetového připojení

Nové satelity druhé generace (Gen2) existují ve dvou variantách. Větší V2 může nahoru vynést pouze raketa Starship, menší V2 Mini může letět s Falconem 9. SpaceX plánuje vynést na orbitu celkem 30 tisíc satelitů 2. generace a od FCC má zatím povolení pro prvních 7500. Ty budou provozovány ve výškách 525, 530 a 535 km, mají podporovat pásma Ku-Band, Ka-Band a záložně i E-Band. Elon Musk se už na Twitteru pochlubil i prvními záběry z nových V2 Mini.

First Starlink v2 satellites reach orbit pic.twitter.com/0l08568mJ9 — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2023

Do vesmíru bylo pro Starlink prozatím vyneseno okolo 4000 satelitů Gen1, přičemž ty měly nabízet kapacitu okolo 20 Gbps. Nový V2 Mini by měl nabízet zhruba 4krát větší kapacitu, a přestože mají v názvu slůvko "mini", ve skutečnosti jsou ještě mnohem větší než Gen1. Původní generace měla rozpětí (po roztažení solárních panelů) 11 metrů, nová verze V2 Mini má 30 metrů a V2 bude ještě o něco větší. Také hmotnost vzrostla, a to na trojnásobek, nyní činí cca 800 kg. Další náklad s 51 satelity pro Starlink by měl odstartovat pomocí Falconu 9 s prvním stupněm využitým např. pro mise Crew-1, Crew-2, Transporter-4 a další. Start má proběhnout nejdříve zítra ve čtvrtek 2. března v 19:52 našeho času.