SSD Optane jsou pro Intel ztrátová, přes půl miliardy dolarů za rok

Vývoj 3D XPoint vypadal nadějně a my mohli doufat, že po nesmělých produktech v podobě 16GB a 32GB verzích spotřebitelských Optane přijdou v dalších generacích i zásadně lepší modely. O tyto modely Optane v roli cache nebyl velký zájem, ale Intel to loni přesto zkusil s další generací v podobě Optane P1600X , jež díru do světa s kapacitami 58 a 118 GB také neudělaly.

Dopadlo to tedy neslavně. Partnerská společnost Micron, která společně s Intelem paměti 3D XPoint vyvíjela, se po miliardových ztrátách rozhodla, že s nimi už nechce mít nic společného a Intel samotný by se možná rozhodl stejně, nebýt ovšem toho, že s Optane jsou svázány i některé jeho serverové platformy. A tak to vypadá, že bude zřejmě dále počítat ztráty, jak ukazuje následující tabulka.

Lidé z Blocks & Files nám totiž dali dohromady tabulku s přehledem tržeb z prodeje produktů Optane, který pro Intel nevyznívá vůbec pozitivně. K dispozici jsou sice ucelené údaje pouze za rok 2020, kdy Intel skončil v "optanové ztrátě" 576 milionů dolarů. Ovšem vzhledem k tomu, že za minulý rok budou tržby nejspíše velice podobné, pak se dá očekávat i podobná ztráta a rozhodně ne zisk. Problém je, že Intel někdy o výsledcích spojených s optanovým byznysem útržkovitě informuje a jindy zase ne a lecos je také třeba vyvodit z výsledků divizí Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG) a Datacenter Solutions Group (DSG).

Vypadá to tak, že v posledních letech Intel na produktech Optane tratil cca půl miliardu ročně, a tak uvidíme, zda se s nimi vůbec bude počítat do budoucna. Optane v serverech můžeme vidět jako další paměťovou úroveň mezi hlavní pamětí RAM a úložišti s NAND Flash, což by a Intel mohl případně přehodnotit s využitím chystaných procesorů Sapphire Rapids, které využijí paměti HBM. Ty jsou výrazně odlišné od 3D XPoint a také budou mít jinou úlohu, ale i tak představují výrazné rozšíření kapacity paměti, které sice není nevolatilní, ale zato má mnohem vyšší propustnost.

Je však patrné, že z Optane se pro Intel stala koule na noze a nedivili bychom se, kdyby se ten od ní brzy rozhodl osvobodit.



