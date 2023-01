SSD Samsung 990 PRO vykazují podezřelou, řádově rychlejší degradaci

měl se svými SSD už několik problémů. Asi nejznámějším je klesající rychlost u modelů 840 EVO, což je už 8 let starý případ . Nyní se rýsuje možný problém u high-endových verzí. Uživatelé si totiž stěžují na velmi rychlou degradaci SSD, kde hodnoty kondice SSD jednotek padají po procentech za velmi krátkou dobu. Papírově je u 1TB verze uváděno 600 TBW, u 2TB varianty pak 1200 TBW. V prvním případě by tak jedno procento mělo zmizet za každých zapsaných 6 TB, v druhém pak po 12 TB. Jenže některým uživatelům to padá mnohem rychleji.