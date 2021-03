Stadia dle reportáže nesplnila svůj cíl o stovky tisíc uživatel

Google nedávno zaujal rozpuštěním herních studií spojených se službou Stadia, ačkoliv příslušné zaměstnance předtím chválil . To se podepsalo i na herní podpoře, a to konkrétně titulu Journey to the Savage Planet, který v případě verze pro Stadii neměl kdo aktualizovat. Nyní se se svou troškou do mlýna přihlásil Bloomberg , kde si autor všímá především toho, jaké byly plány ohledně počtu uživatel Stadie a jaká je skutečnost.

Na jedné straně jsou tak značné investice, a to miliony i desítky milionů dolarů jen za zprovoznění moderních her jako Red Dead Redemption 2 a na straně druhé je prý nízká uživatelská základna, na niž Google spoléhá více než taková NVIDIA. Její GeForce NOW totiž umožní cloudové hraní her, které jsme si zakoupili jinde, čili ty samotné nejsou žádným způsobem vázány na samotnou streamovací službu. V případě Stadie je to zcela jiné, tam si musíme hry kupovat přímo pro ni, což znamená, že jeden uživatel by měl Googlu generovat mnohem vyšší tržby právě díky placení paušálu za službu a pak i díky nákupu her a o to více se projeví nedostatek zákazníků.

Dle zdrojů citovaných Bloombergem za tím stojí především dvě věci. Jde jednak o to, že Google skočil do světa streamování rovnýma nohama, než aby začal pomalu a postupně, což se mu v kombinaci s úvodně velice omezenou nabídkou her nevyplatilo. A zadruhé jde právě o onen model, dle nějž si musíme kupovat hry speciálně a jen pro Stadii. Právě tady pak můžeme narážet i na krizi důvěry zákazníků v to, že Stadia bude dlouhodobě přístupná a rozvíjející se služba. Nikdo si nebude chtít budovat herní knihovnu s pochybami o tom, zda to Google se Stadií vůbec myslí vážně, zvláště když jsou k dispozici alternativy jako GeForce NOW, xCloud či jiné.

Dozvídáme se také, že mnozí z týmu Stadie důrazně doporučovali, aby Google tuto službu spustil nejdříve jako betu, ovšem to měl manažer Phil Harrison odmítnout s tím, že chce svést velký souboj s herními konzolemi. Stadia tak má ve výsledku mít výrazně nižší zákaznickou základnu, než s jakou se počítalo a právě kvůli tomu měl Google na konci minulého roku sedět na značných zásobách ovladačů pro Stadii, které v době nástupu PS5 a Xbox Series S|X rozdával zdarma k YouTube Premium



Otázka je, co se bude dít se samotnou službou. Dle Extremetech existují náznaky, dle nichž by se jí Google mohl chtít zbavit, čili ne aby ji rovnou zrušil, jako spíše prodal.

