Star Citizen - Squadron 42 a nový teaser, bude už beta?

Už v roce 2017 se studio Cloud Imperium Games zmínilo o hardwarových nárocích titulu Squadron 42 a je zřejmé, že to bylo velice předčasné, ovšem také nijak konkrétní. Nyní tu máme alespoň nový vizuální teaser, který ukazuje různé scény, na něž v tomto titulu pro jednoho hráče budeme moci narazit.

Jde tak o sestřih z různých prostředí hry, v němž se nachází také některé chystané lodě i obrovské vesmírné stavby, ať už jde o ty lidské, nebo postavené mimozemskou rasou. A že Squadron 42 vychází ze světa Star Citizen, lze očekávat rasy Banu, Vanduul a Xi'An.

Squadron 42 tak bude v sobě míchat FPS a vesmírný simulátor a očekávat můžeme celkové prolnutí těchto žánrů v jednom prostředí, stejně jako je tomu v případě Star Citizen. Ostatně obě hry jsou vyvíjeny stejným studiem bok po boku a ten, kdo se těší spíše na Star Citizena, by měl s očekáváním vyhlížet také zprávy o dokončení Squadron 42, neboť leccos z této hry se využije právě i v multiplayerovém Star Citizenu a také jde o zdroje určené pro vývoj, které se po vypuštění Squadron 42 budou moci uvolnit.

Ale to může nastat i podstatně dříve, a to v době, kdy Squadron 42 konečně přejde do betaverze, což se nyní očekává někdy v červenci až září příštího roku. Nikdo by se ale nedivil, kdyby nastalo další zpoždění, nicméně v první polovině příštího roku snad o této hře uslyšíme více.

Ceny souvisejících / podobných produktů: