Starfield: Bethesda uvedla, že do hry přidá DLSS, nastavení FOV, kalibraci HDR

Už jsme psali o tom, že vydání Starfieldu bylo nejvíce úspěšným vydáním hry Bethesdy v celé její historii . Vzhledem k typu hry a faktu, že ne každý ji hned začal hrát (natož aby ji každý hráč už dohrál a už se k ní nechtěl vracet), jde o stále aktuální téma, což bude platit ještě dlouho po vydání, protože tyto open-world hry Bethesdy mají schopnost si své hráče udržet řadu let, viz předchozí tituly jako Skyrim nebo Fallout 4 a Fallout 76 (tuto hru může mít někdo zažitou v paměti jako neúspěch, což byla po vydání pravda, ale dnes jde o aktivní titul s živou komunitou a pravidelnými obsahovými updaty). O Starfieldu si také můžete přečíst v našem článku Starfield: typická hra Bethesdy, vesmírné souboje, fast travel pro přistávání na planetách

Před pár dny vydala Bethesda oznámení, v kterém především poděkovala všem hráčům za jejich podporu a zpětnou vazbu s tím, že budou hru v mnoha nadcházejících letech podporovat a nadále ji vylepšovat, takže uvítají jakoukoli další zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení. Hlavně ale bylo řečeno, že můžeme očekávat updaty, jež budou obsahovat funkce, které hráči nejvíce požadují, konkrétně např.:

Ovládání jasu a kontrastu

Menu s možnostmi kalibrace HDR

Nastavení úrovně FOV

Nativní podpora pro DLSS (na PC)

Nativní podpora pro ultrawide monitory s poměrem stran 32:9 (na PC)

Možnost jíst jídlo hned při jeho objevení bez nutnosti chodit do inventáře

Je třeba poznamenat, že jde o základní funkce, které měly být ve hře už při vydání a ne aby bylo potřeba čekat, než je Bethesda do hry dodatečně implementuje. A to se týká i absence nativní podpory DLSS pro grafické karty od Nvidie vzhledem k významu této hry a její náročnosti na výkon HW – už v den vydání bylo možné do hry přidat podporu pro DLSS pomocí externích modifikací od modderů, kteří jasně ukázali, že po technické stránce nejde o nic složitého.





Padla také zmínka o přidání plné podpory modifikací (Creations), které bychom se měli dočkat začátkem příštího roku a měla by se týkat všech platforem podobně jako u Skyrimu a Falloutu 4.

Společně s tím došlo taky k vydání malého updatu 1.7.29, který byl zaměřený primárně na vylepšení stability i výkonu a obsahoval opravy následujících bugů v questech: