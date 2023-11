Starfield Community Patch: vytváření modifikací je zatím docela obtížné

I jeho výmluvný nadpis a podnadpis stojí za pozornost, daly by se přeložit následovně:

"Skupina, která ve Starfieldu opravuje chyby Bethesdy, říká, že jejich práce je těžká, protože to vypadá, že podpoře modifikací nebyla věnována pozornost".



"Jediný důvod, proč už můžeme hru modifikovat, je ten, že jsme modifikovali jiné hry se stejným enginem, takže víme, co dělat."

"Jaký je to pocit dělat něco, co Bethesda dosud ne, v rámci ladění Starfieldu?"

Timothy "Halgari" Baldridgem | ENG:

"I don't see it as a problem. Some people are like 'Bethesda's sloppy' or whatever, but I've done software development for long enough that there are some times where you just say it's going to take too long to fix that and we won't make any money off of it so you don't bother."

...

"It is evident from analysing both the data structures in the provided module files and from decompiling game code that modding capabilities were not a consideration in the development of the game engine up to now."

...

"It's essentially a hack, like they built this game thinking they would add modding some day, and they haven't actually added it yet. The only reason we can mod it already, is because we've modded the other games using the same engine and we know what to do. But a lot of stuff is really broken compared to the other games."