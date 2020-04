Staří programátoři COBOLu vyslyšeli volání o pomoc, IBM také přispěje

Staré mainframy s hardwarem z 80. let a ještě starší softwarovou výbavou pochopitelně nepatří do zaměření dnešních programátorů, přičemž to se v tomto případě týká především jazyka COBOL. Ten už se nevyučuje, takže programátoři obeznámení s COBOLem najednou začali chybět, jak se prudce zvýšila zátěž starých systémů starajících se třeba o zpracování žádostí o podporu. Stát New Jersey tak začal volat o pomoc a to opravdu vyslyšela cílová skupina, čili již vysloužilí programátoři užívající si důchodu. Vedle nich ale přispěje také společnost IBM , která spouští nové iniciativy, v jejichž rámci budou i školeni noví programátoři.