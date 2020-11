Starlink firmy SpaceX v testu, jak si vede oproti jiným satelitním službám?

Elon Musk dříve slíbil, že až bude na oběžné dráze dostatek satelitů systému Starlink, bude zprovozněna i příslušná služba. To se také stalo , i když lidé, kteří mají k dispozici dostatečně kvalitní připojení, s takovou nabídkou asi uchváceni nebudou. Zájemce totiž musí nejdříve investovat 500 dolarů do příslušné výbavy a následně bude hradit poplatek 100 dolarů za měsíc.

Pokud ovšem někdo cestuje s obytným vozem, bydlí mimo městskou infrastrukturu či prostě v místě bydliště nemá kvalitního operátora, Starlink pro něj může být velice zajímavý. A to zvlášť když bude mít s kým se podělit o náklady, což právě závisí i na tom, jakou datovou propustnost může očekávat. Ta by přitom v průběhu příštího roku měla postupně narůstat, naopak dolů má jít ping i četnost výpadků.

To jsou ale jen sliby, takže my se zatím můžeme podívat spíš na to, co Starlink nabídne dnes. SpaceX aktuálně mluví o downloadu s propustností mezi 50 a 150 Mb/s. Na to se podíval PCMag , který srovnal výkon Starlinku s konkurenčními systémy Viasat a HughesNet.

Výsledky mluví samy za sebe. Starlink je už nyní nesrovnatelně rychlejší při stahování i odesílání dat, což není vše. Satelitní systémy jsou také známy svými vysokými hodnotami zpoždění, což je dáno prostě vzdáleností, kterou musí urazit signál ke vzdálenému satelitu a zpět. Starlink má výhodu v nízké výšce obíhajících satelitů, takže zatímco systém Exede od Viasat a HughesNet dosahují kolem 730 a 640 ms (jsou až na geosynchronní orbitě), Starlink už nyní má ping cca 40 ms a ten by do léta příštího roku měl klesnout na polovinu. Už dnes tak ping Starlinku víceméně odpovídá tomu, co v USA nabízí 4G LTE.

