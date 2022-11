Starlink po stažení 1TB měsíčně omezí plnou rychlost stahování

SpaceX vyrobil už Starlink. Současně ale vyšlo najevo, že rostoucí počet uživatelů vytváří větší zátěž na síť a během jednoho roku se rychlosti stahování snížily v různých zemích o 9 až 54 %. Starlink proto zavádí datové limity na provoz ve špičce. Tím se zde rozumí časy od 7 hodin ráno do 11 večer. Data stažená v tomto období se budou započítávat a ten, kdo překoná 1 TB za měsíc, spadne z "Priority Access" do "Basic Access". V takovém případě má uživatel nižší prioritu a je pravděpodobné, že jeho rychlost stahování spadne.

V září jsme vás informovali, ževyrobil už přes milion terminálů pro své satelitní připojení. Současně ale vyšlo najevo, že rostoucí počet uživatelů vytváří větší zátěž na síť a během jednoho roku se rychlosti stahování snížily v různých zemích o 9 až 54 %. Starlink proto zavádí datové limity na provoz ve špičce. Tím se zde rozumí časy od 7 hodin ráno do 11 večer. Data stažená v tomto období se budou započítávat a ten, kdo překoná 1 TB za měsíc, spadne z "Priority Access" do "Basic Access". V takovém případě má uživatel nižší prioritu a je pravděpodobné, že jeho rychlost stahování spadne.

Výhodou je, že data stažená mimo toto období se do limitu vůbec nezapočítávají, což má motivovat uživatele ke stahování dat mimo špičku (např. instalační soubory některých her mohou mít i přes 100 GB), čímž by se mělo zatížení sítě více rozložit v čase. Starlink hovoří o tom, že zhruba 10 % uživatelů je schopno dostat se přes tento limit, takže drtivé většiny se změna podmínek nijak nedotkne. Pokud by ale uživatel přesto chtěl jet plnou rychlostí i po vyčerpání limitu, může si dokoupit GB za 0,25 USD. Připomeňme, že v USA stojí základní připojení 110 USD za měsíc. Další 1 TB ve špičce by tak vyšel na 250 USD. Toto se týká základního domácího připojení Residental.

V případě dalších plánů to může být jiné. Pevný Business je k dispozici s limity 500 GB, 1 TB nebo 3 TB, cena za extra GB je pak dokonce 1 USD. Pokud jde o mobilní plány, Recreation vůbec Priority Access nenabízí, Commercial je omezen na 1 TB a cena za další GB je už 2 USD. Premium a Maritime mají nejvyšší limit na 5 TB, opět je cena za každý extra GB navíc 2 USD.

Pokud jde o rychlosti, tak pevný Best Effort, RV, Basic Access a mobilní Recreational slibují 5-50 Mbps u downloadu a 2-10 Mbps u uploadu. Pevný Standard přináší 20-100 Mbps / 5-15 Mbps, pevný Business a mobilní Commercial pak 40-220 Mbps /8-25 Mbps. Nejrychlejší je pak mobilní Premium s rychlostmi 60-250 Mbps / 10-30 Mbps.