Starship SN11 dle Muska explodoval kvůli úniku metanu

Starship SN11 explodovala ve vzduchu a Elon Musk ve svém optimistickém komentáři uvedl, že alespoň kráter po ní je na správném místě. Vysvětlení celé události jsme se ale pochopitelně tehdy ještě nedočkali, a tak jsme nevěděli, z jakého důvodu SN11 ukončila svůj pokus v průběhu zážehu motorů, které už loď několik minut po startu měly navést na měkké přistání. Dle Elona Muska je ale příčina exploze jednoduchá, z jedné trubky unikal metan

Starship SN11 se chystá na start

Z videa, které velice krátce po zážehu v čase T+ 5:49 zamrzlo, jsou vidět tři motory, z nichž ten zcela vpravo vypadá, že nedokázal správně nastartovat a v jeho oblasti s ukazuje množství kouře či spíše právě unikajícího metanu. Ani tehdy nebyla loď kvůli husté mlze vidět ze země, takže obsluha mohla poté pozorovat už jen to, jak z nebe prší její trosky právě na místě přistání.

poslední záběr na motory SN11

SpaceX ale pochopitelně má dostupná data z telemetrie a také pozůstatky lodi, a tak mohl Musk sdělit , že první část letu, čili stoupání a následně i navádění lodi při sestupu probíhalo zcela normálně. Poté se ovšem objevil relativně malý únik metanu v motoru číslo dvě, který se ovšem vzňal a poškodil část avioniky, což způsobilo "tvrdý start" motoru. To znamená, že ve spalovací komoře bylo příliš mnoho paliva a vysoký tlak, což způsobilo následnou explozi motoru a celé rakety.

SpaceX nyní pracuje na šesti opatřeních, která mají takové věci v budoucnu zabránit, takže bychom mohli očekávat, že se to bude týkat již prototypu SN12. Dozvídáme se však, že žádný takový nebude a po SN11 bude následovat rovnou verze SN15, která má nabídnout stovky vylepšení týkajících se designu celé lodi, avioniky či celého softwaru a motorů. A co víc, SN15 se má ukázal už velice brzy, a to snad ještě v průběhu tohoto měsíce.

Dalším milníkem ve vývoji Starship bude SN20, která už má dosáhnout oběžné dráhy, ovšem i zde Musk počítá s mnoha pokusy, než dokáže přežít vstup do atmosféry rychlostí 25 Mach a následné přistání. Máme se na co těšit.



