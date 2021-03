Starship SN11 explodovala, kráter je ovšem na správném místě

Prototyp Starship SN10 dokázal přistát, i když poněkud tvrději, než by měl, čili bez poškození se to neobešlo, a loď později explodovala. Tento týden byl na řadě následující prototyp SN11, jehož pokus bylo těžké sledovat kvůli husté mlze. Měli jsme tak k dispozici záběry pouze z kamer umístěných na něm samotném a ty zabíraly jako obvykle trup lodi s jedním z křidélek a pak trojici motorů Raptor.

poslední záběr ze Starship SN11

Loď tentokrát vystoupala do výšky osmi kilometrů a poté už se volným pádem spustila zpět na zem. Po sestupu pod výšku jednoho kilometru se loď začala otáčet do vzpřímené polohy a opět se zažehly její motory, díky nimž měl SN11 hladce přistát. Velice krátce po zážehu se však obraz zasekl a poté jsou už slyšet jen nepěkné zvuky.

V čase 5:49 po startu se tak záznam ztratil a odmlčeli se také komentátoři, kteří sdělili, že to vypadá na další vzrušující test prototypu Starship, což je zřejmý eufemismus pro explozi.

Elon Musk poté komentoval test SN11 tak, že alespoň kráter je na správném místě. Později uvedl, že to vypadá na problém motoru číslo dvě, který nedosáhl požadovaného tlaku ve spalovací komoře, nicméně tento motor by teoreticky neměl být nutný pro správné přistání.

Něco se zkrátka stalo krátce po zážehu motorů před přistáním, ale co konkrétně, to se zatím nedozvíme. Vypadá to tak, že loď explodovala už ve vzduchu a SpaceX bude nyní zkoumat její trosky, stejně jako získaná data.



