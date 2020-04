Starship SN4 prošla důležitou tlakovou zkouškou

S březnovou explozí prototypu lodi Starship se nepočítalo, a tak jsme mohli být zvláště zvědaví na to, jak se firmě SpaceX povede další test. Ten se také týkal toho, zda nádrže lodi přežijí vysoký tlak a šlo konkrétně o testovací verzi SN4, která tuto zkoušku přežila a zaznamenala úspěch.

SN1 tak při tlakové zkoušce explodovala, ale tehdy se s tím počítalo a podmínky testu s extrémním tlakem tomu odpovídaly. SN2 a SN3 ale nezvládly test simulující plně natlakovanou nádrž v podmínkách vesmírného vakua, takže ten přežila až verze SN4.

Ta pak bude moci ve zkouškách pokračovat a nejdříve půjde o zážeh jednoho namontovaného motoru Raptor, ovšem statický. Loď tak nikam nepoletí a zůstane na zemi, takže jde o jednoduchý test, který by mohl proběhnout už příští týden. Až pak může následovat krátký let do výšky cca 150 metrů.

Dle Elona Muska bude následovat verze SN5 zahrnující už nádrže plné velikosti a tři motory Raptor, logicky verze určené pro práci v atmosféře. Finální Starship má využít vedle takových třech motorů ještě další tři Raptory určené pro práci v prostředí vakua, přičemž dalších 37 Raptorů ponese hlavní stupeň Super Heavy.

SN4 passed cryo proof! pic.twitter.com/EJakThZRGF — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020

Další plány se zatím nemění. Počítá se s výletem japonského miliardáře Yusaky Maezawy kolem Měsíce v roce 2023 a následně s lety na Mars či s expedicemi k jiným tělesům Sluneční soustavy, ale nic z toho samozřejmě není jisté.

