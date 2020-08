Steam bude brzy obohacen o EA Access

Electronic Arts totiž ohlašuje, že její služba EA Access přichází na Steam. Vedení firmy tím zřejmě zohledňuje i to, jaký zájem je o její hry . Battlefield V, Command & Conquer Remastered Collection, Crysis 3, Dragon Age Inquisition, Need for Speed Heat, The Sims 4, STAR WARS Battlefront II a Titanfall 2 se všechny prodávají na Steamu velice dobře, a dostaly se tak do dvacítky nejprodávanějších titulů.