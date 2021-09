Steam Deck otestován ve hrách, na co stačí?

Steam Deck už má přislíbenou podporu anti-cheatovacích systémů BattlEye a EAC , díky čemu značně vzroste i podpora ze strany mnohým oblíbených her, které by díky Protonu samy o sobě fungovaly i tak, ale bez BattlEye a EAC by si hráči neškrtli.

Tato konzole využívá speciální verzi APU od AMD, které je založeno na jádrech Zen 2 a grafice RDNA 2, čili jde v podstatě o nízkospotřebovou verzi konzolových APU pro aktuální Xbox Series S/X a PlayStation 5. Máme tu konkrétně 4jádrový procesor s SMT na taktech 2,4 až 3,5 GHz a integrované GPU s 8 CU RDNA 2 na 1 až 1,6 GHz, přičemž APU využívá 16 GB paměti LPDDR5-5500.

Steam Deck přitom využívá svůj 7" displej s rozlišením 1280 x 800 a 60 Hz, čili nízké rozlišení mu hraje do not a také je jasné, že na menším displeji se lépe schovají nižší detaily a například není nutné používat textury ve vysokém rozlišení. Nicméně Deck napojený na externí displej umí zobrazovat až v rozlišení 8K/60Hz či 4K/120Hz.

Jistý čínský majitel či prostě tester, který dostal Steam Deck do rukou, ovšem tuto konzoli zkoušel v mobilním režimu, čili s využitím jejího displeje. Hrál tak v rozlišení 1280 x 800, a to nejdříve titul Shadow of the Tomb Raider, kde na nejvyšší dostupné nastavení dosáhl na cca 30 FPS, ovšem bez náhlých záseků či prudkých poklesů. Díky nižší kvalitě pak bylo možné zvýšit snímkovací frekvenci na 36 či až 60 FPS, ale podrobnosti se nedozvíme.

Moderní Doom dokázal na středních detailech běžet při 60 FPS a s náročnějším nastavením pak při stále plynulých 46 FPS, ale opět se nedozvíme, co bylo změněno. V případě Cyberpunk 2077 už to začíná být zajímavé, neboť tato hra je jedna z nejnáročnějších vůbec a zde na vysoké detaily běžela při 20 až 30 FPS. Snížení detailů by tak jistě přineslo plynulejší běh, ale to bohužel už nebylo testováno. DOTA 2 je naopak mnohem méně náročný titul, a ten tak Deckl nepřekvapivě při nejvyšších detailech zvládl při 47 FPS, anebo při 80 FPS na nízké detaily.

Dále se dozvíme také něco o teplotách a výdrži na baterie. Zadní strana se prý po delším hraní vyhřála až na téměř 43 °C, což už může být nepříjemné, ale boční gripy měly ještě stále přijatelných 29 °C. A po třech hodinách hraní kapacita baterie klesla z plného nabití na 46 procent (jde o 40WH Li-ion).





