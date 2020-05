Steam nejspíše chystá věrnostní program, kdy bude letní výprodej?

Pavel Djundik tak mimo jiné objevil následující řádky, v nichž jasně čteme o Loyalty Rewards, čili o odměnách za věrnost a o Redeem Points, což mohou být právě body, které budeme v rámci odměn sbírat a následně směňovat za digitální (či snad i fyzické) zboží. Dále tu jsou také odkazy na bonusy či předměty dostupné jako odměny, takže celkově jde o silnou známku toho, že Valve si asi opravdu chystá nějaký věrnostní program.

Společnost Epic se už rok a půl snaží firmu Valve přimět k tomu, aby zásadně přehodnotila svůj systém odměňování autorů her. Prodejem na Steamu získají autoři standardně 70 % z pořizovací částky hry či jiného zboží a pouze v případě velkých tržeb mají šanci na zvýšení tohoto podílu, a v případě tržeb alespoň 10 milionů dolarů na 75 % nebo 50 milionů na 80 %. Epic Games Store nabízí všem podíl 88 % a Tim Sweeney (CEO, Epic) už dříve uvedl , že nepřestane na Steam tlačit skupováním exkluzivit a nabízením her zdarma, než odměny autorům zvýší.

Od Valve ale Epic dosud viděl jen dlouhý nos, respektive firma Valve se snaží bojovat, ale ne pomocí jí vnucených zbraní. Jednak se snaží o průlom ve virtuální realitě pomocí vlastních headsetů a Half-Life: Alyx, pak láká zpět vydavatele jako EA a nepřestává svou platformu vylepšovat. Zde Valve jistě cítí velkou příležitost, protože Epic naopak ve vývoji své herní platformy nasadil až nepochopitelně hlemýždí tempo. Ovšem když se podíváme na poslední verzi launcheru firmy Epic, můžeme jásat a omdlévat štěstím, konečně tu je funkce pro škrcení rychlosti stahování dat pro instalaci a aktualizaci her.

V každém případě, věrnostní program firmy Valve by představoval další možnost, jak se odlišit od konkurence s výhodou již existující rozsáhlé základny zákazníků. Nicméně záležet bude především na nastavených podmínkách a na tom, co budeme moci za věrnostní body získat a jak budeme získávat je samé. Dle Djundika by to mohly být jisté drobné (herní) předměty a slevy na koupi her.

Z kódu byla také vyšťourána informace o tom, že letní výprodej (Steam Summer Sale) začne 25. června a skončí 9. července. A je možné, že věrnostní program bude odstartován právě v tuto dobu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: