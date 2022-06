Stellantis otestoval indukční napájení elektrického Fiatu 500 přímo ze silnice

Doba se mění a poslední dobou už není neobvyklé nabíjet svá mobilní zařízení bezdrátově. Velkou otázkou ale je, jak se budou nabíjet elektromobily. Takové vozy chtějí prosadit nejrůznější státy po celém světě (zdaleka ne jen EU) a stále tu máme problematiku toho, jak (a čím) je nabíjet. Výsledné řešení rozhodně nebude jedno, půjde spíše o soustavu mnoha dílčích řešení dohromady. Vedle samotného rychlonabíjení, tedy existence baterií, které zvládnou plné nabití v řádech jednotek minut, to je především to, aby toto rychlonabíjení nebylo potřeba. Tedy aby se vozy pokud možno nabíjely (třeba i pomalu) někde jinde a rychlonabíjení bylo potřeba jen výjimečně.

Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Otestoval to na elektrickém voze Fiat 500. Jedním z dílčích řešení je pomalé nabíjení na různých místech, kdy se na nabíjení nečeká (nákupní střediska, u práce, na parkovištích u domů,...), takže se rychlonabíjení odsune na dlouhé jednorázové cesty, ale nebude tolik potřeba kvůli kratším denním nájezdům, další to zkouší např. s průběžným solárním nabíjením , které může nutnou zastávku při dlouhé cestě odsunout i o menší desítky km, při denním dojíždění i o stovky km, Stellantis to zkouší s bezdrátovým napájením. V jeho Aréně budoucnosti (Arena del Futuro) zkouší různá řešení budoucnosti a jedním je i právě(DWPT). Otestoval to na elektrickém voze Fiat 500.

Do vozovky byly pod asfalt instalovány indukční cívky a vůz byl vybaven speciálním "přijímačem". Výhodou řešení je to, že bezdrátově získaná energie nejde do akumulátoru, ale přímo do elektromotoru, takže se neopotřebovává baterie, jejíž životnost tak může být zvýšena. Kilometry ujeté pomocí indukčního napájení tak necyklují akumulátor a dojezd vozu může být značně prodloužen. Ukázalo se, že systém má i solidní účinnost srovnatelnou s rychlým nabíjením a intenzita magnetického pole neovlivňuje řidiče a jeho posádku. Pokud jde o pozicování vozu nad cívkami, zde mě napadá, že by se dobře daly využít asistenční systémy pro udržování jízdního pruhu, tedy již existující technologie. Teď zbývá dořešit otázku, kde rozumně brát elektřinu pro toto bezdrátové napájení.