Steve Wozniak vyslovil podporu iniciativě za "právo na opravu"

Steve Wozniak, jeden ze zakladatelů značky Apple, která je právě s nemožností oprav často spojována.

Spoustě lidí se nelíbí, že moderní produkty jsou často v podstatě neopravitelné a porucha často znamená nutnost koupě nového produktu. Ne až tak dávno jsme o tom mluvili ve spojitosti s nádržkami odpadního inkoustu u tiskáren , kde opravdu není důvod nedovolit uživatelům jejich výměnu (v některých případech to není nic složitého) a bránit jim v tom nedostupností náhradního dílu i SW zamčením. Velmi často se to ale spojuje i s dalšími produkty, ať už jsou to notebooky, mobilní telefony nebo jiné (třeba traktory John Deere). Na adresu tohoto problému se včera vyjádřil, jeden ze zakladatelů značky Apple, která je právě s nemožností oprav často spojována.

Wozniak ve videu vzpomíná, jak opravoval různé produkty, jak snadno dostupná byla schémata i náhradní díly. Také zmínil úspěch počítače Apple II, který byl velmi otevřený po stránce hardwaru i softwaru. Nastolil tak otázku, nakolik tato otevřenost Applu ublížila a zda to nebylo spíše naopak.

Jedna z posledních vět rozhodně potěší mnoho příznivců "práva na opravu". Wozniak řekl: "Je to váš počítač? Nebo je to počítač té společnosti? Přemýšlejte o tom. Je čas dělat správné věci." Ač s Wozniakem lze v mnoha věcech souhlasit, nemyslím si však, že je to vždy až tak jednoduché a jednoznačné, zejména pokud jde o "domácí opravy". V době, o které mluví, se v podstatě nijak neřešila bezpečnost, stejně tak třeba vodotěsnost produktů, kdy nejsem si úplně jist, zda nechávat uživatelům volnou ruku např. při výměně akumulátoru vodotěsného telefonu. Docela bych se divil, kdyby se pak nevyrojily stesky na to, že do telefonů (po neodborné opravě) teče.

Naopak u mnoha produktů tato omezení oprav opravdu nedávají žádný smysl. A jak to vidíte vy? Měl by mít uživatel právo opravovat vše a přístup ke všem náhradním dílům? A co neautorizované servisy?



