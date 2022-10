StoreDot má Li-Ion akumulátory s 300+ Wh/kg na produkční úrovni

StoreDot jsme si už na stránkách SHW

Společnostjsme si už na stránkách SHW představili v loňském září . Jde o izraelskou firmu, která vylepšuje vlastnosti tradičních lithiových akumulátorů (pozor, nejde o žádné revoluční baterie, ale jen o evoluci již známých typů a jejich další vylepšení). V jejím případě se zaměřuje především na vysokou rychlost nabíjení při rozumné životnosti a zvýšení energetické hustoty. U jejích akumulátorů je to např. díky vysokému podílu křemíku v anodě, kde tento prvek tvoří 40 %. Pokud jde o katodu, tam jde o dnes stále více rozšiřující se typ NMC811 (s vysokým podílem niklu a naopak sníženým podílem manganu a kobaltu). Nyní StoreDot prezentoval test, ve kterém zkoušel životnost plochých 30Ah akumulátorů v produkčním formátu (tedy už ne jen vývojový vzorek, ale baterie, která by mohla jít do výroby).

StoreDot je označuje jako 100in5, což má znamenat dobití dojezdu 100 mil (161 km) za 5 minut. Čísla je ale potřeba brát trochu s rezervou. Firma zkoušela ekvivalent 350kW nabíjení 75kWh akumulátoru z 10 na 80 % za 10 minut. Zavádějící je tu to, že cyklem se obvykle rozumí nabití 100 %, tedy těchto 70 % (z 10 na 80 %) je 0,7 cyklu a ne jeden cyklus. Akumulátory dosáhly 80% kapacity proti původní hodnotě po zhruba 1020-1030 těchto cyklech (ve skutečnosti je to ale jen cca 720 cyklů podle klasické definice). Nicméně i to znamená, že pokud by měl elektromobil s takovým akumulátorem skutečný dojezd 400 km, 80% kapacity by dosáhl po cca 260 tisících km (což by výrazně mohl zvýšit už i poměrně malý buffer, už je 5% buffer zvyšuje životnost o téměř 30 %). Prvních 600 cyklů se navíc téměř nesnižuje čas nabíjení.



Pokud jde o hustotu článků, i zde jsou čísla, která je potřeba správně interpretovat. Pokud jde jen o elektrody a elektrolyt, tak dosahují hustoty 330 Wh/kg a 740 Wh/l, což jsou velmi pěkná čísla. Nicméně akumulátor jako celek (tedy i s obalem a vším, co k tomu patří), má 300 Wh/kg a 700 Wh/l, což je už také dodáváno partnerům z řady automotive. Připomeňme ještě, že do společnosti StoreDot investovaly automobilky Volvo, Polestar, Daimler nebo VinFast. Přestože jde o baterie, které jsou připraveny pro výrobu, ta bude spuštěna až v roce 2024, a to jak v plochém formátu, tak i jako 4680. Varianta 100in2 (100 mil za 2 minuty) by se měla dostat do výroby za zhruba 10 let.