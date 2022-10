Studie říká, že Bitcoin je neekologický jako ropný průmysl nebo chov skotu

Bitcoin. Máme zde další studii, která se snaží podívat na environmentální dopady těžby kryptoměny Nedávno vyšlo najevo , že ačkoli se zvyšuje podíl jaderné energie, současně se také zvyšuje podíl té z plynových elektráren, takže těžba Bitcoinu se bohužel stále nestává nějak znatelněji čistější než doposud. Nyní tu máme další studii , která se na problematiku podívala z pohledu peněz. Konkrétně jde o to, jakou škodu vyjádřenou v penězích daná věc vygeneruje na jeden dolar své hodnoty. Toto naráží především na problém toho, jak vlastně vyjádřit tuto škodu. Zatímco v USA má tuna CO2 legislativně vyčíslenu škodu na 51 USD, v nedávném článku ji vědci vyčíslili na více než trojnásobek, 185 USD. Ve studii, o které je dnes řeč, byla použita hodnota 100 USD na tunu.

Výsledkem je, že každý vytěžený Bitcoin v roce 2021 dle studie v průměru způsobil škodu ve výši 11314 USD, pro všechny v této době vytěžené Bitcoiny je to tak 3,7 mld. USD. Graf níže to ukazuje v procentech, tedy způsobené škodě vztažené k hodnotě daného produktu. Jak vidíme, v roce 2016 na tom byl Bitcoin ještě poměrně dobře, na 1 USD své hodnoty vygeneroval škodu ve výši 16 centů, což je ale i tak více než většina osobních aut včetně SUV. Pak to ale dramaticky rostlo, v roce 2020 už to bylo 82 centů a za období 2016 až 2021 je průměr 35 centů.



To je podobné jako chov skotu, u něhož byla škoda vyčíslena na 33 centů (naopak drůbež a vepřové jsou v tomto mnohem zelenější s 10, resp. 8 centy). Bitcoin se také může srovnávat s ropou, která je se svými 41 centy o něco horší. Graf také ukazuje, že u zemního plynu byla škoda na životním prostředí vyčíslena na ještě vyšších 46 centů a nejhorší je uhlí s 95 centy. Nicméně Bitcoin v některých měsících dokázal překonat i toto a v květnu 2020 dosahoval 1,56 USD, nicméně v roce 2021 se propadl na podstatně příznivějších 25 centů. Současně se můžeme podívat na to, že např. zlato je se svými 4 centy v podstatě s řádově menším dopadem na životní prostředí.