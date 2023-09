Superkapacitory jako alternativa lithiových baterek? Elektrokolo Pi-Pop říká "ano"

Pi-Pop si ale myslí, že má řešení. Místo lithiových baterií totiž použil superkondenzátory, které jsou bezpečnější a ekologičtější. Pojďme se ale podívat na to, zda je to opravdu taková výhra, jak se nás Pi-Pop snaží přesvědčit.

Lithiové akumulátory prorazily i do další oblasti dopravy, elektrických kol. Ne každý je ale z lithiové baterky nadšený a jak ukazují statistiky , jejich kvalita v celkovém součtu nedosahuje úrovně lithiových baterek v elektromobilech, a tak se setkáváme s poměrně častými požáry nejrůznějších elektrokol, koloběžek a jiných podobných prostředků. Francouzský startupsi ale myslí, že má řešení. Místo lithiových baterií totiž použil, které jsou bezpečnější a ekologičtější. Pojďme se ale podívat na to, zda je to opravdu taková výhra, jak se nás Pi-Pop snaží přesvědčit.

Superkapacitory (superkondenzátory) mají výhodu ve schopnosti rychlého nabíjení a vybíjení, jsou ale velmi drahé (na jednotku kWh) a ve srovnání s lithiovými baterkami mají mizernou energetickou hustotu. Je tedy jasné, že elektrokolo s nimi bude buď pekelně těžké nebo množství energie, které uloží, bude velmi malé. V případě Pi-Pop to druhé je pravdou. Tohle kolo totiž není plug-in jako elektrická auta nebo plug-in hybridy (a jako klasická elektrokola), ale v podstatě klasický hybrid, který se nabíjí jen a pouze rekuperací (tedy jako první generace Priusů). A to je problém. Zatímco u aut to díky jejich aerodynamickému tvaru není taková potíž, v případě cyklistů je aerodynamický odpor zásadní překážkou, takže člověk musí šlapat i tam, kde auto může jet na neutrál a téměř není kdy co rekuperovat. Ostatně rekuperaci u e-biků takřka nikdy nenajdeme, protože na rozdíl od aut u kol nemá praktický smysl.



Pi-Pop sice tvrdí, že se kolo může dobíjet i šlapáním na rovině, pak se nám tu ale vkrádá myšlenka, že asi nepojede tak rychle jako bez rekuperace (nebo bude mít větší odpor). Rekuperovat se dá také o něco více jízdou z kopce, což ale také znamená, že cyklista bude mít menší rychlost při nájezdu na příští kopec. Na druhou stranu to přijde vhod, následuje-li po sjezdu z kopce rovina, kde by zvýšenou rychlost příliš nevyužil. Tu si může ale uchovat do příštího kopce nebo rozjezdu. Třetí, a tou nejvýraznější možností, je rekuperace při brždění.

Elektromotor s výkonem 250 W a točivým momentem 45 Nm má vydržet pro ujetí 500 metrů dlouhého kopce s 10% převýšením. S tím, jak se bude kondenzátor vybíjet, bude postupně klesat výkon, aby cyklistu nepřekvapila náhlá ztráta elektrické pomoci (k dispozici max. do rychlosti 25 km/h). Na pomoc na desítkách kilometrů tak zapomeňte, kolo pomůže jen poté, co nějakou energii získáte předem. Není tedy vhodně pro terény, kde jsou dlouhé táhlé kopce. Kolo se tedy nedá ani nabít ze zásuvky. Kolo se superkondenzátory váží 21,7 kg, takže pokud vám v táhlejším kopci dojde šťáva (a to jak vidíme, může velmi snadno), bude asi nepříjemně těžkým společníkem (běžná neelektrická kola váží cca 10-13 kg, tady budete po vybití superkondenzátoru tahat o 10 kg více bez elektrické pomoci). Pokud jde o cenu, tak ta činí 2450 EUR s DPH (60 tisíc Kč).