"Superlevná" GeForce RTX 4070 Ti? Výkon RTX 3090 Ti za zlomek ceny

Je obvyklé, že nová generace hardwaru převezme cenu předchozích řad a navýší výkon. U nových karet GeForce RTX 4000 ale šla cena hodně nahoru, přesto je velmi zajímavé sledovat, jak výrazně se zlepšil poměr ceny a výkonu v některých specifických případech. Zajímavé je zejména srovnání s GeForce RTX 4070 Ti, která by se měla představit za pár dní. Podle zveřejněných testů by totiž měla přinést výkon zhruba na úrovni minulé vlajkové lodi GeForce RTX 3090 Ti.



Např. v benchmarku OctaneBench 2020.1 dosáhla RTX 3090 Ti průměrného výkonu 688,17 (medián 688,6), přičemž nová RTX 4070 Ti se měla dostat dokonce na 725,3. To je zhruba o 5 % více. V benchmarku 3DMark už minulá generace sice vede, ale ne o moc. V testu TimeSpy Extreme 4K měla minulá generace 11312 bodů, zatímco novinka, která je o dvě třídy níže, je se svými 11258 body jen o 0,5 % méně výkonná. Test FireStrike Ultra 4K pak přináší 13987 bodů versus 13698, což je rozdíl 2,1 %. V zásadě tak jsou obě karty srovnatelné.



Když RTX 3090 Ti přišla do prodeje před zhruba tři čtvrtě rokem, byla za 1999 USD. Srovnáme-li to s pravděpodobnou cenou RTX 4070 Ti, která bude nejspíše za 799 USD , byl by to o pár měsíců stejný výkon za 40 % původní ceny. Nynější ceny RTX 3090 Ti jsou o něco nižší (obvykle okolo 1500 USD), nicméně nejlevnější nabídka v USA se dostala dokonce už jen na 1099 USD. I tak by to byl v případě RTX 4070 Ti propad na 73 % její ceny.