Superpočítač Intel Aurora má dosáhnout výkonu 2 exaFLOPS i díky 64 tisícím GPU

Nejvýkonnějším počítačem světa by se měla státod Intelu (pokud ji s výkonem nepředběhne připravovaný El Capitan ). Aurora bude určena pro Argonne National Laboratory a Intel poodhalil několik technických údajů o této novince. Až bude letos superpočítač dokončen, měla by nabídnout výkon. Měl by tak překonat současnou špičku, počítač Frontier, který dosahuje 1,194 exaFLOPS. Systém Aurory, který je postaven s využitím superpočítačové technologie HPE Cray EX, bude mít celkově 21.248 procesorů Intel Xeon Max (Sapphire Rapids-SP) a 63.744 GPU Intel Max (Ponte Vecchio). Datové sběrnice mají propustnost 2,12 PB/s (PIB - Peak Injection Bandwidth) a 0,69 PB/s (Peak Bisection Bandwidth).

Počítač bude mít 10,9 PB DDR5 paměti a obrovské množství HBM. Celkové množství této paměti bude 9,52 PB, přičemž o 1,36 PB se postarají CPU, dalších 8,16 PB pamětí HBM budou mít na starosti GPU. Zatímco špičková propustnost pamětí DDR5 bude 5,95 PB/s, u CPU HBM se už dostáváme na 30,5 PB/s a u GPU HBM to činí 208,9 PB/s. To jsou opravdu extrémní hodnoty. Pozadu nezůstane ani úložiště, to zde bude mít kapacitu 230 PB s propustností 31 TB/s (DAOS).

Intel tvrdí, že jeho Data Center GPU Max jsou o 30 % výkonnější než Nvidia H100 ve formě PCIe karty a v některých AI aplikacích od Ansysu dokonce o 50 %. Dále se chlubí tím, že Xeon Max jako jediný procesor s HBM pamětí dosahuje v benchmarku High Performance Conjugate Gradients (HPCG) o 65 % vyššího výkonu než AMD EPYC Genoa. Oproti AMD EPYC Milan má být o 50 % výkonnější (konkrétně má jít o Xeon 8480+ versus EPYC 7763 ve 27 různých benchmarcích, zde připomeňme, že Intel má 56 jader, AMD 64).

Argonne National Laboratory chce ve spolupráci s Intelem a HPE vytvořit sérii generativních AI modelů, které budou trénovány na běžném textu, zdrojových kódech a vědeckých textech (z biologie, chemie, materiálových věd, fyziky, medicíny i dalších). Výsledné modely mají mít jeden bilion (tisíc miliard) parametrů. Tento generativní model se bude nazývat genAI.