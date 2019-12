Take-Two zatrhli fanouškovský projekt na PC verzi Red Dead Redemption

Rockstar Games nám zhruba po roce přinesli PC verzi hry Red Dead Redemption II, ovšem první díl se toho nikdy nedočkal a nejspíše ani nedočká. Jeden ze zklamaných fanoušků se ale rozhodl, že to tak nenechá a PC verzi připraví na vlastní pěst. Jeho snahu ale vydavatel Take-Two Interactive neocenil a naopak pohrozil žalobou. A je třeba říci, že na to má plné právo a pokud nechce, aby někdo takto nakládal s jeho hrou, milý modder musí poslechnout, pokud se nechce vystavit žalobě ve sporu, v němž nemá sebemenší šanci uspět.

Jednalo se konkrétně Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project, díky němuž jsme se mohli těšit na to, že si na PC konečně zahrajeme daný titul z roku 2010, který původně přišel pro PlayStation 3 a Xbox 360. Nyní už skutečně nelze očekávat, že by se autoři odhodlali tak starou hru sami předělat pro PC, nicméně oni se rozhodli v tom zabránit i jiným. A jak bylo řečeno, do toho jim nikdo nemůže mluvit, ovšem na druhou stranu z toho mohla naopak vzniknout zajímavá spolupráce, z níž mohly získat obě strany.

Za zmíněným projektem stál vývojář Jonathan Wyckoff, na nějž Take-Two Interactive podali žalobu 25. prosince a Wyckoff pak dva dny nato oznámil, že končí. Uvedl také, že se sám chystal vývojáře či vydavatele oslovit, ovšem ti jej předběhli svou žalobou a zabili jeho moddingové snahy.

Ovšem později svůj tweet smazal a napsal nový , že přeci jen navázal komunikaci s Take-Two. Nicméně nadále se k dané věci nebude vyjadřovat, dokud se ta nevyřeší. Přesto tak existuje možnost, že se Wyckoff s vydavatelem dohodne, ale o čem se nyní jedná, to nevíme. Nemusí se totiž jednat o pokračování ve vývoji PC verze, ale třeba prostě jen o to, zda Take-Two jsou ochotni stáhnout svoji žalobu a za jakých podmínek. To je ostatně ta pravděpodobnější varianta.

Vydavatele by ke změně postoje mohl přimět především příjem z prodeje PC verze druhého dílu Red Dead Redemption 2, ovšem jsou tu dva malé problémy. Jednak se uvádí , že tato hra se na Epic Games Store v porovnání třeba s Borderlands 3 neprodávala příliš dobře, i když za tím může být i to, že Borderlands 3 byly skutečná exkluzivita, zatímco Red Dead Redemption 2 byl v podstatě dostupný všude možně, jen ne na Steamu a samotní autoři jej nabízeli se slušným bonusem . Ovšem pak je tu ona druhá věc, a sice že firma Take-Two podala žalobu až nyní na konci roku, kdy už musela vědět, jak na tom RDR2 pro PC z hlediska prodejnosti je. Zatím tak budeme předpokládat, že Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project byl prostě zrušen.

