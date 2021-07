Tchaj-wan schválil stavbu 2nm továrny TSMC, kdy bude spuštěn provoz?

Pro 2nm výrobní proces se už využijí nejmodernější dostupné technologie, jako jsou jednak tranzistory typu GAAFET a vedle nich už možná TSMC bude muset nasadit nejpokročilejší stroje pro extrémní ultrafialovou litografii, ale to se jistě časem dozvíme.

Proces TSMC N2 by také měl být zhruba na úrovni nově oznámeného intelovského 20A , ostatně ten značí 20 angstromů a to je rozměr odpovídající právě 2 nm. Plány společnosti TSMC zde přitom zcela odpovídají slibům Intelu, který chce právě v době svého procesu 20A tohoto svého konkurenta dohnat a předehnat. Bavíme se tu o roce 2024, kdy má být spuštěna výroba pomocí Intel 20A, zatímco TSMC by mělo svou novou továrnu stavět od příštího roku, čili je zcela reálné její spuštění mezi lety 2024 a 2025. Zhruba rok totiž obvykle zabere samotná stavba továrny a další rok pak instalace výrobních zařízení.