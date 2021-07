Intel PowerVia, RibbonFET a pokročilá EUV se blíží

- klikněte pro zvětšení -

Ačkoliv však Intel přestal používat přímo označení v nanometrech, to se nám vrací v angstromech, čili 20A by měl být na úrovni 2nm procesů. Budou tu také dvě průlomové technologie, a sice RibbonFET a PowerVia. Pokud jde o RibbonFET, pak je jasné, o co jde. Máme tu další označení pro GAAFET, MBCFET, nanosheet, atp. Jde tak o už dobře známý nový typ tranzistorů, které chce už ve svém 3nm procesu využít nejdříve Samsung