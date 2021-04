Tchaj-wan zatím nemá zájem o stavbu moderní továrny na čipy v EU

V Evropské Unii by tak byl zájem spíše o tzv. pure play foundry, čili obchodní model provozovaný firmami jako UMC, Global Foundries či především TSMC, neboť právě o TSMC v tomto případě pochopitelně šlo. Své vyjádření ovšem už vypustil do světa tchaj-wanská ministryně hospodářství Wang Mei-hua, dle níž společnost TSMC už několikrát uvedla, že nejpokročilejší procesy budou používány na Tchaj-wanu a dle něj samotného pro stavbu moderní továrny v EU není z hlediska byznysu důvod.

Wang Mei-hua dále dodala, že pokud jde o spolupráci mezi Tchaj-wanem a EU, ta už závisí spíše na jednotlivých společnostech, které se rozhodují samy o sobě a jsou jistě otevřeny další diskusi. S ministryní souzní i názor CEO firmy TSMC, neboť C.C. Wei tento týden prohlásil, že TSMC aktuálně nemá žádné nové plány na svou expanzi v jiných částech světa včetně Evropy, ovšem není vyloučeno, že se plány v budoucnu změní. Toto vyjádření se pochopitelně netýká stavby 5nm továrny TSMC v americké Arizoně, která již byla potvrzena dříve.

Právě dnes má přitom evropský komisař Thierry Breton, který je odpovědný za průmysl a vnitřní trh EU, jednat s novým šéfem Intelu Patem Gelsingerem a také s Maria Marced, prezidentkou TSMC Europe. Tématem budou právě nové výrobní kapacity a my již víme, že Intel má zájem o stavbu zbrusu nové továrny na území EU, ale ze strany TSMC to na nic podobného nevypadá. Ovšem uvidíme, jaké budou výsledky jednání.

Dle starší zprávy by pak EU mohla na své území lákat ještě společnost Samsung , která má sama o sobě také velkolepé plány, co se týče výroby čipů. Nejde sice o skutečnou pure play foundry, neboť Samsung značnou část kapacity svých továren používá pro své vlastní účely, ale to samozřejmě neznamená, že by pro výrobu čipů (i) pro ostatní společnosti nemohla v Evropě postavit moderní provoz. Samsung navíc chystá už na 3nm procesu přechod na nový typ tranzistorů MBCFET, což TSMC plánuje až v rámci následujícího 2nm procesu, čili právě Samsung by mohl z hlediska technologické vyspělosti převzít vedení. Ale to je pochopitelně stále otevřené.