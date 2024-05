TCL ukázalo 4K displej s nebývale vysokou obnovovací frekvencí 1000 Hz

TCL CSOT se ale u takové hodnoty nechce zastavit a na Display Week 2004 prezentovala koncept displeje, který dosahuje extrémní frekvence 1000 Hz. To ale zdaleka není jediná zvláštnost. Dalo by se čekat, že taková vysoká frekvence bude vyvážena nižším rozlišením (1080p, nanejvýš 1440p), nicméně tento monitor má rozlišení 4K.

Dlouhé roky měly naše LCD monitory obnovovací frekvenci 60 Hz a grafické i některé další monitory ji mají dodnes. Herní, ale i některé pracovní monitory jsou už výše a např. Asus ROG Swift Pro PG248QP dosahuje velmi vysoké hodnoty 540 Hz. Čínská společnostse ale u takové hodnoty nechce zastavit a na Display Week 2004 prezentovala koncept displeje, který dosahuje extrémní. To ale zdaleka není jediná zvláštnost. Dalo by se čekat, že taková vysoká frekvence bude vyvážena nižším rozlišením (1080p, nanejvýš 1440p), nicméně tento monitor má rozlišení 4K.

4K 1000Hz being shown off at #DisplayWeek2024 by TCL CSOT pic.twitter.com/xc2qsYocxX — Blur Busters (@BlurBusters) May 15, 2024

Jde nicméně jen o koncept, tedy o něco, co se patrně ještě nějaký ten rok nebude prodávat. Problém je už totiž i v tom, že 4K při 1000 Hz je obrovská porce dat, kterou nezvládají nakrmit dnešní rozhraní. Budeme si muset počkat na nějaký ten standard HDMI 3.0 nebo DisplayPort 3.0, což v době, kdy se teprve jen začíná objevovat nejnovější generace 2.1, nezní jako něco, co by se mohlo stát v dohledné době. Vedle rozhraní je tu i další problém. Jaký PC hardware by vůbec zvládal rozběhat hry v tak vysokých frekvencích, a to zároveň v rozlišení 4K, nemluvě o tom, zda vůbec někdo pozná rozdíl mezi už tak vysokými dnešními obnovovacími frekvencemi nejrychlejších monitorů a oněmi 1000 Hz.