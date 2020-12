Team Group chystá na příští rok 16GB a 4800MHz paměti DDR5

Team Group je jeden z mnoha výrobců paměťových zařízení pro běžné spotřebitele, takže lze očekávat, že i jeho ohlášené moduly DDR5 budou určeny pro naše PC. Nicméně tento výrobce svou sérii ELITE s novým typem pamětí představuje skutečně předčasně a jak ukazuje i doprovodný obrázek, zatím v podstatě ani nemá co ukázat.

Vidíme tu jen holý modul s osmi paměťovými čipy, který vypadá jen na renderovaný snímek budoucího produktu, který bude vybaven 16 GB paměti DDR5. Ty budou pracovat na efektivním taktu 4800 MHz, a to s napětím 1,1 V. To nevypadá na moc velké snížení oproti 1,2V pamětem DDR4, ovšem ty na vyšších taktech ve skutečnosti vyžadují spíše 1,35 V, zatímco pro DDR5 bude 4800 MHz základní takt, který zvládnou právě s napětím 1,1 V.

Team Group tak jistě nebude v době uvedení svých DDR5 na trh žádná výjimka, ostatně tyto moduly ohlásil až na třetí čtvrtletí příštího roku. Oznamuje však, že bude koordinovat nástup svých pamětí s platformami firem AMD a Intel, které už využijí paměti DDR5. Znamená to snad, že už někdy po polovině příštího roku si koupíme desktopový procesor příští generace?

To samozřejmě není vůbec jisté a Team Group především uvedl to, že 3. kvartál je nejbližší termín pro nástup DDR5. A ačkoliv na obrázku jasně vidíme DIMM pro desktopy, dříve může nastoupit spíše nějaká mobilní platforma. Pokud jde o desktopové, pak Zen 4 od AMD přijde na trh spíše až začátkem roku 2022 a bylo by přímo skvělé, kdyby to AMD stihlo ještě v příštím roce, ale s tím zatím nelze moc počítat.

A Intel? Ten na konec prvního kvartálu příštího roku plánuje ještě jednu 14nm generaci, a to Rocket Lake, která stále využije DDR4. Pak už nastoupí Alder Lake a ty by skutečně mohly být první desktopové procesory na trhu, které využijí DDR5. Vyplývá to z vyjádření Intelu , v němž se píše, že nová řada CPU Alder Lake čítající první 10nm desktopová CPU a nová 10nm serverová CPU (Sapphire Rapids) dle předpokladu přijdou během druhého pololetí roku 2021. Čili ve firmě Team Group jsou spíše optimističtí a připravují se na možnost, že Alder Lake nastoupí už brzy ve 3. kvartálu.

Zdroj: TZ Team Group via VideoCardz

