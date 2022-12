TerraPower se zpozdí o 2 roky, reaktoru na ochuzený uran chybí ten obohacený

TerraPower byl založen v roce 2006 a zasadil se o něj mimo jiné i filantrop Bill Gates. Spojené státy mají ale spoustu nepřátel, a tak když se měl před 4 lety začít budovat první testovací reaktor v Číně, protičínská nálada Donalda Trumpa zakázala vývoz jaderných technologií, do čehož spadl i tento projekt. Nakonec se rozhodlo, že testovací reaktor Natrium se postaví na

Projektbyl založen v roce 2006 a zasadil se o něj mimo jiné i filantrop Bill Gates. Spojené státy mají ale spoustu nepřátel, a tak když se měl před 4 lety začít budovat první testovací reaktor v Číně, protičínská nálada Donalda Trumpa zakázala vývoz jaderných technologií, do čehož spadl i tento projekt. Nakonec se rozhodlo, že testovací reaktor Natrium se postaví na území USA v Kremmeru . Poslední plány hovořily o tom, že by se zde mohla začít vyrábět elektřina už v roce 2028. Nebylo by to vysoké množství, reaktor měl mít výkon jen 345 MW a díky úložišti v tavených solích by mohl ve špičkách dodávat až 500 MW. Jenže nyní do toho hází vidle nepřátelství nikoli s Čínou, ale s Ruskem. Válka na Ukrajině zpřetrhala obchodní vazby v oblasti jaderného paliva, a to je pro projekt TerraPower problém.

Teoreticky by to mělo být naopak. Reaktor Natrium je Travelling Wave Reactor (TWR), tedy reaktor na ochuzený uran, který se postupně pomalou řetězovou reakcí postará o desítky let čisté elektrické energie. Díky tomu se má "eliminovat" potřeba zařízení na obohacování uranu. Klasický přírodní uran má jen 0,71-0,72% izotopu U-235, zatímco obohacený uran (LEU) je na 3-5 %. Vysoce obohacený uran (HEU) např. pro armádní účely má koncentraci 20-90 % a mezi tím je ještě jeden typ, HALEU (High-Assay Low Enriched Uranium) s koncentrací U-235 mezi 5-20 %. Jenže problém je v tom, že jsou to paradoxně právě zařízení pro obohacování uranu na typ HALEU, která projektu TerraPower vystavují dočasnou stopku.



Jediné, které by bylo schopné takový uran komerčně dodávat, je totiž v Rusku. A to je nyní neprůchodné. Celý problém totiž tkví v tom, že tento typ reaktoru potřebuje malé množství více obohaceného uranu HALEU na spuštění celé reakce. Zatímco palivo samotné by i bylo, chybí tu startér. O úplné eliminace zařízení pro obohacování uranu tak nemůže být řeč. Toto celé způsobí minimálně 2leté zpoždění celého projektu a patrně odsunutí spuštění na rok 2030, ne-li ještě později.

Způsobů řešení je ale více. Prvním je společnost American Centrifuge Operating, LLC (ACO), která amerického ministerstva energetiky (United States Department of Energy - DoE) získala dotaci 150 mil. USD na postavení továrny na velkosériovou výrobu HALEU, jenže toto ještě několik let vzdálená budoucnost. Do konce desetiletí je potřeba 40 tun, ACO chce ve zkušebním provozu v příštím roce vyrobit 20 kg a až bude všechno hotovo, výrobní kapacita bude 900 kg za rok. To znamená, že to, co je potřeba během následujících 7 let, se zde bude vyrábět dalších 45. Druhý způsob je "ochuzení" armádního vysoce obohaceného uranu na úroveň, kterou TerraPower a podobné společnosti potřebují. Připomeňme ještě, že původní plán byl rozběhat Natrium v roce 2022, takže projekt patrně nabere 8 let zpoždění.