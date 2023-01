Tesla chce prý rozšířit texaskou továrnu a postavit novou v Indonésii

Tesla má značné problémy s odbytem. Některé indicie tomu skutečně napovídají, jenže to také záleží na tom, kde se "zasekneme" ve snaze

V poslední době se s oblibou tvrdí, žemá značné problémy s odbytem. Některé indicie tomu skutečně napovídají, jenže to také záleží na tom, kde se "zasekneme" ve snaze vysvětlit jednotlivé události , které se staly. Např. čínský propad prodejů z listopadových 100 tisíc na prosincových 56 tisíc může vypadat jako obrovský problém. Jenže z jednoho měsíce nelze hned něco usuzovat, obzvlášť když listopad (jen o měsíc dříve) byl dosud rekordním měsícem, což o poklesu zájmu zas tak moc nevypovídá. Zatímco prosincová čísla jsou meziročně 21% propadem, listopadová jsou ve stejné metrice 89% nárůstem. Je vidět, že je potřeba si počkat na trochu dlouhodobější trend, než se začnou vynášet soudy nad budoucností Tesly.

Zatímco většina společností nepředpokládá, že by se situace na automobilovém trhu měla v roce 2023 zásadně zlepšit, Musk sice připouští, že je hospodářská situace špatná, ale nevypadá to, že by se Tesla něčeho nějak zásadně obávala. Máme tady totiž hned dvě plánovaná rozšíření výrobních kapacit, což u firmy, která má mít velké problémy s odbytem, tak nějak nedává moc smysl. Možná je jen hloupá a příliš si věří, možná, že problémy s odbytem nejsou ani zdaleka takové, jak se tvrdí, možná problémy jsou, ale automobilka se připravuje na příští roky, kdy doufá ve výrazné oživení trhu. Nevíme.



A co se tedy proslýchá? Dokumenty z texaských úřadů ukazují, že společnost hodlá investovat 775 mil. USD do rozšíření své texaské továrny v Austinu. Dokonce to vypadá, že by se mohlo začít s pracemi ještě v tomto lednu. Tato továrna má zatím výrobní kapacitu 250 tisíc Modelů Y ročně, nicméně plánuje se u ní až 500 tisíc aut za rok a vedle Modelu Y by se zde měl vyrábět také dlouho očekávaný Cybertruck.

Také víme, že Tesla chce zahájit stavbu úplně nových továren a vypadá to, že by další mohla stát v Asii. Zde se spekulovalo o několika státech. Původně to měla být Indie, to ale letos na jaře vyšumělo. Spekulovalo se také o Jižní Koreji, nicméně podle zpráv z Bloombergu se schyluje k uzavření dohody o stavbě nové továrny v Indonésii. Ta by měla mít roční výrobní kapacitu 1 milion vozů.

Tesla za rok 2022 dodala lehce přes 1,3 mil. vozů, její výrobní kapacita k říjnu předchozího roku činila 1,9 mil. vozů (pro zajímavost, na začátku roku 2022 byla jen 1,05 milionu, takže továrny jedou blízko svého maxima, nejsou-li zavřeny např. kvůli covidu). Pokud dojde k navýšení kapacity v Texasu a postavení továrny v Indonésii s plánovanými kapacitami, výrobní kapacita továren by se dostala na 3,15 mil. aut za rok. Každopádně to ještě nějakou dobu potrvá. Pokud bude zachován růst Tesly jako za poslední roky, dá se pro letošek předpokládat zhruba 1,8 mil. aut.