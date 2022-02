Tesla FSD měla problémy se sloupky, nehoda se dostala na YouTube

Ta je dostupná jen betatesterům, kteří se k testování přihlásí, nejde tedy o široce dostupný systém pro běžné použití. Spousta testů ukazuje značné pokroky, ale není to tak dávno, co se objevila asi první nehoda tohoto systému , kdy měl vůz při odbočování vlevo tendenci vjet do protisměru. Na YouTube kanálu AI Addict se nicméně objevila asi první zdokumentovaná nehoda tohoto systému. Vůz Tesla odbočoval vpravo kolem zelených patníků a vzal to až příliš agresivně doprava. I když se řidič snažil dávat pozor a vypadalo to, že si to vůz sice trochu "střihne", ale přeci jen odbočí do správného pruhu, když začal narovnávat volant, najednou řízení strhl opětovně více doprava. Reakční doba člověka je neúprosná a řidič už nestihl zabránit srážce se sloupkem. Ten ohnul a vůz to naštěstí odnesl jen několika škrábanci. Nehodu najdete ve videu výše v čase okolo 3:25.