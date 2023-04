Tesla má prý vyrábět 4 miliony malých "Modelů 2" ročně, půjde o mini Model Y

Tesla v posledních měsících výrazně zlevnila své elektromobily a zejména v Číně rozpoutala cenovou válku. I tak ale nejlevnější Model 3 vyjde v USA na 43 tisíc USD a u nás na 1,1 mil. Kč. Už od

Automobilkav posledních měsících výrazně zlevnila své elektromobily a zejména v Číně rozpoutala cenovou válku. I tak ale nejlevnější Model 3 vyjde v USA na 43 tisíc USD a u nás na 1,1 mil. Kč. Už od Battery Day v roce 2020 se hovoří o připravovaném menším a levnějším modelu, který by měl jít s cenou až na 25.000 USD (to by teoreticky u nás mohlo znamenat cenu okolo 650 tisíc Kč). Při prezentaci Master Planu III Tesla pohovořila o způsobech, jak této nízké ceny dosáhnout. O samotném voze jsme se ale nic konkrétního nedozvěděli, což napovídá, že jeho uvedení bychom asi v řádech měsíců neměli očekávat. Přesto tu máme další informace, které mohou něco napovědět.

Předně víme, že Tesla postaví v Mexiku velkou Gigafactory, která by měla produkovat právě tento nový vůz a hovoří se až o milionové výrobní kapacitě. Tomu zatím veřejnost říká Model 2, jeho finální jméno ale bude patrně jiné. Čínský server 36kr.com nicméně přinesl informace o tom, že automobilka plánuje vyrábět 4 miliony těchto vozů ročně. Připomeňme, že za uplynulý rok prodala 1,3 milionu vozů a letos (v roce 2023) by se podle mnoha teoretických předpokladů mohla dostat na 1,95 mil. aut (ať už extrapolací polynomiální i exponenciální křivky aplikované na současný vývoj produkce, nebo při 50% cílovém růstu ročně), nicméně osobně bych byl v odhadech asi o něco střízlivější.

I tak by se s takovými čísly (kolem 1,8-1,9 mil.) letos měla přiblížit na dostřel automobilkám a koncernům jako Daimler (Mercedes), Renault nebo BMW, které byly loni lehce nad 2 miliony. Pokud by Tesla skutečně vyráběla cca 5 milionů vozů ročně (4 miliony malého modelu a řekněme 1 milion vozů S,3,X,Y, protože asi můžeme předpokládat, že nový vůz ubere zákazníky Modelu 3 a Y), tak by Tesla mohla překonat i koncerny Nissan, Honda a Ford. Dostala by se tak na 6. pozici za Toyotu, VW, Hyundai/Kia, Stellantis a GM. V rámci automobilek by s takovými čísly už byla patrně druhou na světě za Toyotou. Ještě dodejme, že do roku 2030 je plánem dostat produkci na 20 milionů vozů ročně (dvakrát tolik, co vyrobí celý koncern Toyoty, který je největší na světě) a hodlá kvůli tomu postavit dalších cca 10-12 Gigafactory. Myslíte si, že se tento ambiciózní plán Tesly podaří?



Z dalších nových informací tu máme to, že vůz na nové úsporné platformě by měl být nikoli přímo hatchbackem, jak se dosud předpokládalo, ale spíše malý crossoverem, takovou menší verzí Modelu Y. Díky tomu by měl nabízet rozumnou praktičnost a dostatečně velký vnitřní prostor. Objevily se také fotky maskovaných prototypů, které připomínají Model Y, mají i stejné kryty kol jako Model Y, nicméně tvar karoserie až nápadně připomíná Mazdu CX-30.