Tesla se stěhuje z Kalifornie, Musk oznámil přesunutí sídla do Texasu

Tesla Elona Muska měla dosud sídlo v Kalifornii ve městě Palo Alto. To se ale brzy změní. Musk totiž na meetingu v nové texaské továrně oznámil, že se sídlo přesune právě do Austinu v Texasu. Je to něco, o čem se hovořilo už několikrát, na přetřes to přišlo už

SpolečnostElona Muska měla dosud sídlo v Kalifornii ve městě Palo Alto. To se ale brzy změní. Musk totiž na meetingu v nové texaské továrně oznámil, že se sídlo přesune právě do Austinu v Texasu. Je to něco, o čem se hovořilo už několikrát, na přetřes to přišlo už v květnu minulého roku kvůli koronavirové pandemii. Tehdy Kalifornie v rámci opatření proti koronaviru zakázala továrně Tesly být v provozu a vyrábět, což se Muskovi ani trochu nelíbilo a byla z toho nemalá vzpoura. Kalifornská nařízení tehdy označil za fašistická a vyhrožoval odchodem, což se nyní i děje.

Důvodů pro odchod bude ale patrně více. V Texasu se dokončuje nová Gigafactory automobilky, je to také trochu více v centru USA, tedy blíže na obě pobřeží Spojených států (vedle nové továrny Tesly je zde i jedno ze startovacích míst pro rakety SpaceX). Důležitým důvodem budou jistě i finance. Kalifornie je velmi drahým státem s vysokými daněmi, což je opak Texasu, kde je také levnější pracovní síla a méně státních regulací. To ale neznamená, že by Tesla úplně opustila Kalifornii. Továrna ve Fremontu pojede dál a dokonce se plánuje navýšení výrobní kapacity o 50 %. Totéž se plánuje i pro továrnu v Nevadě.



Ceny souvisejících / podobných produktů: