Tesla si u společnosti BYD údajně objednala 10 GWh akumulátorů LFP

Jak bylo řečeno při nedávném vyhlášení finančních výsledků Tesly , Standard Range verze Modelu 3 odpřejdou na bateriei v USA (dosud byly s těmito články vyráběny SR verze Modelů 3 a Y jen v Číně). Long Range verze zůstanou u akumulátorů typu NCA (obvykle od Panasonicu). Zatímco v Číně se o dodávky LFP akumulátorů stará firma CATL, pro americké verze by to mohly být jiné LFP články od společnosti(čínský výrobce automobilů včetně elektromobilů). Toto zatím ale stále není potvrzená informace.

Hovoří se o tom, že si Tesla měla objednat u BYDu 10 GWh těchto akumulátorů. Uvážíme-li, že SR varianty mají akumulátory s 55 kWh a patrně podobné množství budou mít i LFP varianty, jde o akumulátory pro zhruba 180 tisíc vozů. Otázkou je, zda množství energie zůstane stejné nebo ne, pak by se počet vozů mohl změnit.



Teoreticky by mohlo být množství kWh být vyšší než u čínských verzí, neboť CATL dodává do Tesel LFP akumulátory s hustotou okolo 125 Wh/kg na úrovni celých akumulátorů (nikoli článků, kde je hustota logicky vyšší). Blade baterie společnosti BYD typu LFP, tedy neobsahující kobalt, by na úrovni akumulátorů měly dosahovat okolo 150 Wh/kg (i CATL dosahuje podobné hustoty, ale nedodává je Tesle).

O LFP akumulátorech je také známo, že jsou znatelně levnější než třeba NCA nebo NMC. Zatímco průměrná cena Li-Ion akumulátorů se stále pohybuje okolo 130 USD/kWh, u LFP od BYDu už údajně hovoříme o cenách 64 USD za kWh, a to na úrovni akumulátoru. 55kWh akumulátor tak vyjde na cca 3500 USD, tedy 78000 Kč. Není divu, že jsou v Číně elektromobily s LFP články tak populární (Model 3 SR s LFP tam vyjde v přepočtu na 820 tisíc Kč, v USA bez daní pak 1,01 milionu Kč s NCA články) a vývoj se vehementně soustředí na odstranění jejich nevýhod (nízká energetická hustota, slabá tolerance na chlad). Tyto rozdíly, ale i pohled do ceníků čínských a amerických verzí dává tušit, že by Tesla mohla přechodem z NCA na LFP ušetřit cca 4-5 tisíc USD a je otázkou, zda to pocítí také zákazníci.

