Tesla ukázala novou verzi robota Optimus: Musk jich chce prodat 10-20 miliard

V loňském říjnu představila společnost prototyp robota. Ten ale v zásadě neuměl nic moc rozumného. Ukázal trochu chůze a toporného tance, jeho designově pokročilejší verze pro jistotu nedělala nic. Nyní se o půl roku později setkáváme s vylepšenou verzí, která už ukazuje lepší verzi designu robota schopného vykonávat základní úkoly. Na roboty od Boston Dynamics to stále nemá ani zdaleka, ale roboti Optimus jsou schopni už docela rozumné, i když hodně opatrné chůze.

Tesla také ukázala, jak je Optimus schopen uchopit objekty a přenášet je na stole z jedné pozice do druhé. Také bylo prezentováno, jak citlivé je vlastně ovládání, a když bylo pod robotickou ruku dáno vajíčko, nedošlo k jeho rozbití. Ve videu můžeme také vidět, jak dochází k trénování robota a jak člověk pomocí senzorů předvádí robotovi, co má vlastně dělat.

Součástí prezentace ale bylo i další Muskovo vyjádření ohledně budoucnosti Tesly. Podle něj bude Tesla především robotickou firmou a hlavním produktem nebudou v budoucnosti auta, ale roboti. A právě robotika má pak tvořit zásadní část hodnoty celé společnosti. Na americké burze je nyní s 570 mld. USD na 8. místě, celosvětově na 9. pozici.



Uvážíme-li, že jeho cílem je vyrábět více než 20 milionů aut ročně, vyrovnal by tím celý koncern Toyoty i Volkswagenu dohromady, tedy i včetně všech značek v nich obsažených, a jestli toto (ekvivalent dvou největších automobilových koncernů na světě dohromady) má být jen malou částí Tesly, pak je vidět, že Musk v robotice vidí opravdu obrovskou věc. Podle Muska je Optimus extrémně podceňovaným produktem a humanoidní robot schopný vykonávat běžné činnosti bude velmi žádným produktem. Jak říká: "Kdo by nechtěl jednoho?" Pak dodal, že někteří možná i více než jednoho. Dále podotknul, že pokud bude fungovat, a je si jistý, že bude, vidí celosvětový zájem třeba okolo 10 miliard (ne milionů, ale miliard) kusů. Řekl, že je to šílené číslo, ale možná to bude i 20 miliard kusů (to by při dnešním počtu bylo v průměru 2,5 robota na člověka). Jestli myslel roční produkci nebo spíše celkovou výrobu, nevíme. Musk se ale nikdy ve svých plánech nedržel při zemi. Myslíte, že trefil desítkový řád, nebo bude o několik řádů vedle? A když ano, o kolik?