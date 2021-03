Tesla v Texasu skrytě buduje obrovskou baterii

A není těžké uhodnout, čím si to stát Texas zasloužil. Jde pochopitelně o nedávný neočekávaně prudký "výpad" arktického počasí, který přinesl teploty hluboko pod nulou a vážné problémy se zásobováním energiemi. Odnesli to i místní výrobci čipů , kteří museli náhle pozastavit výrobu, aby byla k dispozici energie pro naléhavější účely, přičemž výroba se musí nyní s obtížemi zase rozjíždět, kvůli čemuž už Samsung a jiní počítají ztráty a pro už tak zoufale nedostatečnou kapacitu polovodičového průmyslu to také nevěstí nic dobrého.