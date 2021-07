Tesla: velká zakázka na solární střechy a powerwally, chystá i HVAC do budoucna

Tesla Energy, která se stará o energetiku. I to je částí úspěchu automobilky, protože zákazníkům nabízí i řešení nabíjení vozu, a to ať už mluvíme o solárních panelech, solárních taškách, tak i powerwallech a wallboxech pro pomalé domácí nabíjení, stejně jako SuperChargerech pro rychlé nabíjení na cestách a o tzv. Destination Charging např. v hotelech. Že chce Tesla nabídnout větší balík komplexních služeb, je vidět i na nedávné dodávce tohoto vybavení pro

Tesla Elona Muska není jen automobilkou, má totiž mnohem větší cíle. Zatímco mnozí vidí jen elektrická auta, společnost má i divizi, která se stará o energetiku. I to je částí úspěchu automobilky, protože zákazníkům nabízí i řešení nabíjení vozu, a to ať už mluvíme o solárních panelech, solárních taškách, tak i powerwallech a wallboxech pro pomalé domácí nabíjení, stejně jako SuperChargerech pro rychlé nabíjení na cestách a o tzv. Destination Charging např. v hotelech. Že chce Tesla nabídnout větší balík komplexních služeb, je vidět i na nedávné dodávce tohoto vybavení pro eko-domy Alset . Ale u toho zdaleka nekončí. Nyní je tu ještě větší zakázka.

Spolu s firmami Brookfield Asset Management a Dacra vybuduje celou čtvrť SunHouse at Easton Park ve městě Austin. Nově projektované domy budou rovnou obsahovat energetické řešení od Tesly, tedy solární tašky Tesla Solar Roof v3 a úložiště Powerwall 2. To by mohlo pomoci firmě dosáhnout svého cíle instalovat 1000 nových solárních střech každý týden. Také by to po nedávném zvýšení ceny mohlo pomoci ji snížit, neboť je jednodušší vybudovat nový dům rovnou se systémem Tesly, než vzít už postavený dům a předělat již existující střechu a energetické řešení. Až bude Easton Park hotov, bude zde na 10 tisíc rodinných domů.

Tesla má ale i větší plány. Už v minulém roce se hovořilo o tom, že by Tesla chtěla přijít i s vlastním řešením HVAC (tedy topení, ventilace i klimatizace). Tato technologie by měla být založena na tepelném čerpadlu, které se poprvé objevilo v elektromobilu Tesla Model Y. Elon Musk se nechal slyšet, že by se jeho systém pro domy měl spojit i s HEPA filtrem. Zatím firma něco takového pro domy nedělá, ale Musk tuto možnost za poslední rok nastínil hned několikrát.

