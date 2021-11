Tesla začala své Superchargery vybavovat internetovým připojením Starlink

Elon Musk řídí několik společností, které těží ze vzájemných vztahů. Původní SolarCity je nyní součástí Tesly a umožňuje majitelům Tesly vyřešit i způsob výroby a skladování elektřiny pro jejich dům i onen elektromobil (a pochopitelně nejde jen o majitele vozů Tesla). Ze SpaceX si zase Tesla bere některé technologie, např. způsob svařování, který umožňuje dosáhnout vysoké tuhosti při nižší hmotnosti. A vypadá to, že od SpaceX, resp. Starlinku, si vezme i další věc. Bezdrátové internetové připojení. Na Superchargerech (např. v Lake City na Floridě) se totiž objevil satelit pro připojení ke Starlinku a nyní je otázkou, co to vlastně znamená.



Připomeňme, že v některých zemích už Tesla povolila i nabíjení vozů jiných značek (to se týká Nizozemí, ale prozatím nikoli USA). Spekuluje se tak, že by internetové připojení mohlo být lákadlem pro nabíjení na Superchargerech (obzvlášť není-li tam dostatečný standardní signál) a je jen otázkou, zda to bude lákadlo bezplatné (pak by byly příjmy z ceny nabíjení, které by internetové připojení dotovalo) nebo to bude naopak za poplatek, což by mohla být další z forem příjmů pro společnost (z internetového připojení i elektřiny). Ostatně se spekuluje, že by se roční příjmy díky uvolnění nabíječek pro vozy jiných značek mohly zvýšit z miliardy USD ročně až na 25 miliard. A to rozhodně není málo.