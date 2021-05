Tesla začíná s monitorováním pozornosti řidiče pomocí kamer

V říjnu minulého roku jsme vás informovali o tom, že nové vozy Tesla jsou vybavovány interiérovými kamerami mířícími do prostoru posádky. Prozatím se počítalo se záznamem stavu interiéru těsně před nehodou, dobrovolně mohli lidé sdílet tato data pro umožnění vývoje dalších funkcí s tím spojených. Hovořilo se i o možném využití v systémech autonomních taxíků. Mnohem dříve ale došlo na jinou možnost, sledování aktivity řidiče při využití funkce autopilota. Jak už víme z mnoha různých případů, lidé tuto funkci zneužívali nad rámec toho, co měla být schopna poskytnout, a tak Tesla bude nyní zjišťovat, zda je řidič skutečně připraven zasáhnout v případě potřeby.

Novou funkci dostal software 2021.4.15.11. Popis funkce říká, že data jsou výhradně zpracovávána v autě a nejsou odesílána ven kamkoli jinam, pokud sám uživatel nepovolí sdílení dat. Systém byl ale využíván už i u betatestů nové verze autopilota, kdy se pomocí něj zjišťovalo, zda betatesteři "nebetatestují" tak, jak by měli, a nedávají pozor. Účast v programu tak mohla být v těchto případech zrušena. Zatímco Modely 3 a Y už kamery mají nějakou dobu, Modely S a X je dostávají až v rámci letošního faceliftu.

Bylo by si dobré uvědomit, že podobné systémy nezavádí jen Tesla, ale pracují na nich i jiné automobilky (některé je už mají, např. Lexus v některých modelech od roku 2006, BMW od 2018/2019...) a rozhodně tak nejde o novinku, o čem by se uvažovalo až poslední dobou. V univerzitním týmu jsem pracoval na vývoji podobné technologie sledování pozornosti lidí už téměř před deseti lety. A i zde se podobně jako u akumulátorů ukazuje, jak extrémně dlouho trvá dostat něco z univerzitních laboratoří do komerční podoby (stále to není v komerčně dostupných autech, a to jde jen o SW).

Systémy mohou pracovat na různých principech, může se používat např. hloubková kamera, jedna nebo lépe větší množství standardních kamer pro zisk 3D modelu nebo alespoň pro segmentaci samotné hlavy od pozadí, resp. to může být kombinace hloubkové, standardní i jiné kamery. Může se sledovat pohled řidiče i třeba to, jak často a dlouho zavírá oční víčka. Jak přesně funguje systém Tesly, které a kolik kamer používá, to zatím nevíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: