Tesle kvůli slevám klesl zisk, Musk ho obětuje v zájmu zvýšení produkce

Od konce loňského roku Tesla několikrát zlevňovala své vozy a mnohde klesla jejich cena i o čtvrtinu. Dalo se tak předpokládat, že se sníží příjmy i zisk firmy, a tak se i stalo. Tesla totiž vydala finanční výsledky za poslední čtvrtletí a máme tu několik zajímavých skutečností. Začneme nejprve financemi. Celkové příjmy proti konci loňského roku klesly z 24,32 na 23,33 mld. USD (-4 %), což je vzhledem k obrovským slevám možná až překvapivě nízký pokles. Stále je to ale meziročně (proti Q1/22) 24% nárůst.



Pokud jde o automobily, tak se firma dostala na 19,96 mld. USD, což je více než 6% pokles proti závěru loňského roku, ale meziročně jde i tak o zvýšení o 18 %. Auta tvoří 85,6 % příjmů firmy. Pokud vás zajímají emisní kredity, tak ty tvořily 521 mil. USD (tedy 2,2 % příjmů společnosti a asi pětina čistého zisku). Tesla uvádí i příjmy energetické divize, která s 1,53 mld. USD rostla v obou srovnáních, meziročně dokonce o 148 %. Také služby a další (zahrnuje i Superchargery) šly v obou časových srovnáních nahoru na 1,84 mld. USD, což je meziročně o 44 % více. Zde připomeňme, že Tesla otevřela své Superchargery elektromobilům jiných značek nejen v Evropě, ale už i v USA, byť tam ve více omezené míře. Musk tak očekává postupný nárůst příjmů této divize. Firma má v hotovosti a investicích 22,4 mld. USD.



Důležitý je především čistý zisk, a zde se Tesla dostala na 2,51 mld. USD. To je meziročně 24% pokles, proti minulému čtvrtletí dokonce o 32 %. Znamená to snad konec Tesly? Uvědomíme-li si, že i tak má Tesla čistou marži 10,8 %, ani tak nejde o špatné číslo (ta hrubá je dokonce 19,3 %, nicméně loni byla přes 29 %). Musk se však nechal slyšet, že hodlá obětovat dnešní zisky, aby navýšil zisky příští. Důležité je pro něj nyní navýšení počtu vozů na silnicích. Chce tedy raději prodat více aut s nižšími maržemi než méně aut s maržemi vyššími.

Zásadní myšlenka je taková, že tato auta se budou monetizovat i později v průběhu životnosti vozu. Počítá se s příjmy za nabíjení na nabíječkách Supercharger, prémiovou konektivitu, nicméně Musk věří především tomu, že si lidé do těchto aut budou kupovat systém FSD pro autonomní řízení. Ten by měl (opět!) představit letos. Kolik takových letošků ještě bude, raději neodhadovat.



Tesla dále oznámila, že za čtvrtletí instalovala solární panely s 67 MW (meziročně nárůst o 40 %, ale nejnižší číslo za poslední rok), v bateriových úložištích instalovala 3,89 GWh (+360 % proti Q1/22). Počet prodejen Tesly se meziročně zvýšil o 27 % na rovných 1000, mobilní servisní flotila má 1692 jednotek (+23 %). Superchargerů je už 4947 (+33 %) s celkem 45169 nabíjecími stojany (+34 %).

Výrobní kapacita společnosti jsou 2 miliony vozů ročně, firma nicméně počítá se zhruba 1,8 mil. aut, což by mělo nadále odpovídat plánu zvyšovat produkci o 50 % ročně. Pokud jde o Cybertruck, ten by se měl konečně začít letos vyrábět a máme už i nějaké fotky z továrny. Zajímavostí je, že se Tesle nadále daří významně snižovat náklady na výrobu svých vozů, a tak např. Model 3 nyní na výrobních nákladech stojí o 30 % méně než v roce 2018. I to je důvodem, proč si může dovolit ho u nás nabízet za 1,03 mil. Kč (bez poplatků za dodání) a v USA se po velmi dlouhé době dostal pod hranici 40 tisíc USD. Jak na takové snížení cen odpoví konkurence, to teprve uvidíme.