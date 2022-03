Test Radeonu RX 6400: ten skutečný low-end

Radeon RX 6400 je založen na stejném GPU jako Radeon RX 6500 XT, čili na 6nm Navi 24. Možnosti modelu RX 6400 přitom dobře ilustruje už jen to, že jde o kartu s 53W TBP, čili s pouze polovičním oproti 107 W karty RX 6500 XT.

V tom se odráží i hlavní specifikace, které zahrnují 768 Stream procesorů oproti plným 1024 SP, přičemž RX 6500 XT má i mnohem vyšší takt až na 2815 MHz oproti 2321 MHz. Právě proto ale nelze očekávat, že by byl výkon RX 6400 na polovině silnější verze, jak by se mohlo zdát ze srovnání hodnot spotřeby. Ta ale samozřejmě není nikdy přímo určujícím faktorem.

Stojí za to také zmínit, že obě karty mají k dispozici shodných 16 MB Infinity Cache s propustností 416 GB/s a pak i 4 GB paměti GDDR6, která je na RX 6400 trošku pomalejší se 128 GB/s oproti 144 GB/s na RX 6500 XT. Jak se to všechno odrazí na výkonu?

Bohužel tu zatím nemáme žádný skutečný test s využitím řady her, čehož se asi teprve dočkáme, ostatně by neměl být žádný problém kartu Radeon RX 6400 vyjmout z OEM sestavy a využít na stejném hardwaru jako jiné Radeony. Nyní tu totiž máme výsledky pořízené na sestavě s procesorem Ryzen 5 5600X, 32 GB paměti a deskou ASRock X570 Taichi, což rozhodně nevypadá jako hardware, kterým by výrobci měli doplňovat Radeon RX 6400 v hotových sestavách.

Máme tu tak zatím jen výsledky, které zveřejnili na Benchleaks , přičemž jde o Geekbench 5.4.1 pod Windows 11 a vždy dvě sady výsledků ukazujících na výkon pod API Vulkan a pak pod OpenCL:

Vulkan: 37673, 34749

OpenCL: 40417, 40172

Výsledek pod Vulkanem by naznačoval, že RX 6400 přišel ani ne o deset procent svého výkonu oproti RX 6500 XT, ale nic takového samozřejmě nelze očekávat v reálných hrách, kde to bude mnohem více. V OpenCL jde už o cca 30 procent, což by právě mohlo odpovídat právě i poklesu výkonu ve hrách s ohledem na specifikace.



Uvidíme také, zda se Radeon RX 6400 nakonec nedostane na volný trh, ale zatím s ničím takovým nelze počítat, ostatně AMD už tuto kartu představilo a nic takového neslíbilo. Navíc se ukazuje, že i výkonnější RX 6500 XT je dnes karta , která nejrychleji ztrácí svou (nafouknutou) hodnotu.

