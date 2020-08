Testy nového Flight Simulatoru ukazují nebývalou náročnost

Zrovna tento týden jsme se podívali na zprávu firmy Jon Peddie Research , dle níž Microsoft Flight Simulator přinese miliardy dolarů na tržbách za nový hardware. Test serveru Tom's Hardware nám nyní ukazuje, proč tomu tak může být, neboť pokud má někdo ve své počítačové skříni hi-end desktopový procesor a herní grafickou kartu a myslí si, že taková výbava mu stačí na vše, mýlí se. Limitujícím faktorem zde může být CPU i GPU a řada lidí bude donucena využívat funkci pro snížení renderovacího rozlišení oproti nativnímu (resolution scaling), aby vytřískala ze své sestavy rozumnou snímkovací frekvenci. Další cestou je pak omezit některé efekty

Varováním budiž již jen to, že i na Full HD při nízkých detailech se ani RTX 2080 Ti s Core i9-9900K nedostane přes 100 FPS. Nicméně už v tomto testu se ukázaly jisté nesrovnalosti, to třeba když RTX 2070 Super překonala právě kartu RTX 2080 Ti a něco podobného platilo pro RX 5700 a RTX 5700 XT, jež dosáhly téměř stejných FPS. Že by tu bylo jiné úzké hrdlo?

- klikněte pro zvětšení -

"Hrdá rasa" PC hráčů se ale nebude chtít spokojit s nízkými detaily, takže co klasika, čili Full HD na vysoké detaily? Ani zde není vše v pořádku, však jak může být GTX 1080 Ti na stejné úrovni jako Titan RTX s rozdílem pouhého 0,5 FPS? To v případě karet AMD už škálování výkonu vypadá v pořádku, ale co se týče hi-endu firmy NVIDIA, zde lze tušit problém, který se ale nakonec může týkat i něčeho jiného, co drží snímkovací frekvenci na hranici 65 FPS.

Ostatně testy ukazují i na to, že výkon v tomto simulátoru velice závisí i na procesoru a také na propustnosti pamětí RAM, a to skutečně extrémně. Takový Ryzen 9 3900X s DDR4-2133 CL15 je tak na pouhých 2/3 výkonu sestavy se stejnou kartou, ale s procesorem Core i9-9900K a DDR4-3600 CL17.

- klikněte pro zvětšení -





Ideu o úzkém hrdle na jiném místě podporuje i další test v rozlišení 1440p, kde GTX 1080 Ti už nestíhá a vepředu máme dle očekávání dvojici Titan RTX a RTX 2080 Ti, i když ani jedna z těchto karet nedosahuje na 60 FPS.

- klikněte pro zvětšení -

V případě testů v rozlišení Ultra HD tak nelze očekávat nic jiného než katastrofu a také jsme se jí dočkali. Herní hi-end v podobě RTX 2080 Ti dokáže poskytnout sotva hratelné FPS motající se kolem 30 a cokoliv od AMD nám nedokáže nabídnout uspokojivý výkon. Škoda že tu nejsou v tomto rozlišení i testy v nižší kvalitě.

Na druhou stranu, Microsoft Flight Simulator dokáže běžet i na integrované grafice, i když s notně omezenou kvalitou a značně sníženým renderovacím rozlišením, takže hra vypadá jak po osmi hodinách strávených v hospodě. Snad se ale ještě dočkáme alespoň nějaké optimalizace, nicméně kdo nemusí mít to nejlepší, může se spokojit s Full HD a středními detaily, které plynule zvládne i GTX 1660 Super (60 FPS) a dosud velice rozšířená GTX 1060 6GB postačí na průměrných 40 FPS.

