Těžaři využívají plný potenciál LHR karet, těží dvě kryptoměny naráz

Nejde ovšem o využití poloviny výkonu LHR verzí GeForce pro těžbu jedné kryptoměny a druhou polovinu pro jinou kryptoměnu. Už dříve jsme se totiž dozvěděli, že software NBMiner dokáže dosáhnout asi 70% plného výkonu karty v Ethash, čili především pro Ethereum.

Čili ve skutečnosti jde o poměr 70:30, ale dalo by se očekávat, že většina výkonu se využije pro těžbu Etherea a zbytek pro jiný coin, nicméně dle THW je to právě naopak a je otázka, proč to není či proč to nejde naopak.

Jde o funkci, kterou nově nabízí software T-Rex . Toto využití LHR karet má tak dnes možná nejblíž k odemknutí jejich plného potenciálu, neboť těžaři by samozřejmě uvítali spíše to, kdyby takové karty mohli pro těžbu Etherea využít zcela a není také jasné, zda nakonec nebude lepší kartu využít jen ze 70 %, ale tento výkon věnovat právě Ethereu, což závisí především na tom, co dalšího budeme těžit a jakou to má hodnotu.

T-Rex tak nabízí funkci 30 % pro ETH a zbytek třeba pro Ergo (ERG), Ravencoin (RVN) nebo Cornflux (CFX). Jsou tu také jistá omezení týkající se kapacity RAM, do níž potřebujeme při těžbě uložit DAG (Directed Acyclic Graph), který má v případě Etherea už 4,477 GB. Pokud tak někdo bude těžit Ethereum a třeba Ergo, vystačí si s 8GB grafikou, ale pro Ethereum s Ravencoin či Cornflux už potřebujeme alespoň 10GB kartu.

Celkově tak není divu, že o grafické karty je mezi těžaři velký zájem, který by ale mohl v dohledné době velice poznamenat přechod Etherea z Proof-of-Work (POW) na Proof-of-Stake (POS). Ten se chystá už dlouho, ale kdy přijde ten moment, který učiní grafické karty pro těžbu ETH nepotřebnými, to je otázka. A stejně tak se můžeme ptát, co učiní těžaři a kolik z nich zkusí jinou měnu a kolik svou výbavu raději prodá.



